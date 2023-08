Számottevő csapadék csak kevés helyen hullott, így a talajok nedvességtartalma jelentősen csökkent, az Alföldön napról-napra növekedett a nyár végi aszállyal sújtott terület nagysága. A változást hozó hullámzó frontrendszer azonban már elérte hazánkat, országszerte többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és jelentősen enyhül a meleg is – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kedvező körülmények

A kukorica és napraforgó érését segítette az augusztus végi hőhullám. Augusztus első hetének bőséges csapadéka országszerte igen jót tett a növényeknek, többnyire még mindig az akkor lehullott esőből táplálkoznak. Ha van nedvesség a talajban, akkor a kukorica bírja, sőt szereti a meleget, így sokfelé igen szépen fejlettek a viaszérés állapotában járó állományok. Miskolc környékén nagyrészt még zöldek a táblák, de már elkezdődött a levelek száradása. A napraforgó a citromérés állapotában van, erre is jellemzőek a jól fejlett állományok.

- A napraforgó vágása szeptember második hetében el tud kezdődni – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A repce vetése is elkezdődött már, a magágy előkészítése még többnyire jó nedvességviszonyok közt történt, a következő napok csapadéka azonban jól fog jönni az azóta egyre szárazabbá vált talajnak.

A folytatásban enyhül a hőség, és változékonyabbra fordul időjárásunk. A hét első felében egy hullámzó frontrendszer lesz fölöttünk, melynek hatására több felhőre és csapadékra is számíthatunk. Hétfő estétől főként a Dunántúlon és a középső országrészben számíthatunk záporokra, zivatarokra, melyek kedd reggeltől a keleti országrészre is átterjednek. Csütörtökön főként északkeleten várható eső, zápor, zivatar. Összességében 5-15 mm közötti mennyiség valószínű, de foltokban ennél jóval több is eshet, és lesznek helyek, melyek kimaradnak a csapadékból. Keddtől a hőmérséklet is nagyobb területen visszaesik, a 30 fok fölötti értékek már csak a keleti, északkeleti országrészre lesznek jellemzők, máshol mindössze 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán is a keleti országrész marad a melegebb, ott 26-30, míg nyugaton 22-25 fok köré melegszik a levegő. Csütörtöktől lassú melegedés kezdődik, a hét második felében napos, száraz, mérsékelten meleg időre van kilátás – jelzi az OMSZ elemzés.