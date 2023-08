Az előzetes adatok szerint görögdinnyéből 130 ezer tonna betakarított termés lesz szeptember végéig, sárgadinnyéből pedig 10-12 ezer tonnára számítanak a szakemberek. A hazai termés háromnegyedét Magyarországon értékesítik, a többit exportálják. Egyébként a világon összesen csaknem négymillió hektáron folytatnak dinnyetermesztést: Európán belül Olaszország, Görögország és Törökország a három legjelentősebb dinnyetermesztő. Megnéztük jelenleg, hogy alakul nálunk a kereslet-kínálat.

Tartja az árát

Korábban kvázi eloszlattuk a Lőrinc nappal kapcsolatos tévhitet, most arra voltunk kíváncsiak az a tapasztalat mennyire jön be, hogy augusztus 20-a után befékez a dinnye vásárlási kedv. Első ránézésre csökkent a kínálati mennyiség a miskolci Búza téri piacon a kedvelt pirosbelűből és bizony a kereslet is megcsappant.

- Nem mintha változott volna a minőség, bár természetesen ilyenkor már kicsit kásásabb a belseje, de ugyanolyan édes – világosít fel az egyik eladó. A kisebbek kifogytak, jellemző 8-12 kilós példány, mely 300-400 forint, de 200 alatt is ki lehet fogni kilóját. A sárgadinnyék közül a sárgabélű és a zöldbélű is 600 forint kilónként. A görögből a zöld és halványzöld csíkos Crimsont ismerik sokan, ezt termesztik és fogyasztják a legnagyobb arányban – tudtuk meg.