Február 15-éig lehetett jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. Tavaly a három legnépszerűbb szak a gazdálkodás menedzsment, a pszichológus és a jogász volt. De vajon valóban az ilyen végzettségű szakemberekre van szükség? Az állásportálok adataiból kiderül, ha a diploma műszaki, informatikai vagy pénzügyi, akkor az álláskereséssel nincs probléma. A műszaki területen a legnagyobb kereslet jelenleg a villamosmérnöki és gépészmérnöki szakon végzettek iránt van. Az informatikai területen a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó képzéseken, azaz a mérnökinformatikus és programtervező informatikus szakokon végzetteket keresik a legtöbben. A gazdaságtudományok közül a pénzügy és számvitel szakon végzettek a legkeresettebbek. Ha mindehhez biztos angolnyelv-tudás társul, az álláskereső szinte azonnal el tud helyezkedni.

Száz állásajánlat

Mi is körülnéztünk az egyik népszerű állásportálon, hogy a fenti tapasztalatok igazak-e vármegyénkre is. A gépészmérnökök nem kevesebb mint 100 állásajánlat közül válogathatnak, közöttük gyakornoki állások is vannak. Villamosmérnököt azonban csak 46-ot keresnek Borsod-Abaúj-Zemplénben. A szoftverfejlesztők 36 állásajánlatot találnak, az informatikusok 59-et, a pénzügy és számvitel szakon végzetteknek pedig 20 ajánlat áll a rendelkezésükre. A mechatronikai mérnökök azonban kelendőek, 100 állás közül válogathatnak.

A béreket általában nem közlik a munkáltatók, viszont a kedvezményeket igen. Van olyan cég, amelyik hosszasan sorolja, milyen béren kívüli juttatások illetik azt a diplomást, aki náluk helyezkedik el. Az egyik fiatal mérnöktől tudtuk meg, hogy jelenleg bruttó 800 ezer forint a bére az egyik miskolci, autóipari beszállító cégnél. Ajánlatot kapott egy másik nagy, vármegyénkbeli vállalattól, ahol 1 millió forint havi fizetés ajánlottak neki.

Itt boldoguljanak!

– Vármegyénk szerencsés abból a szempontból, hogy van egyeteme, és az intézmény által kibocsátott mérnökök, közgazdászok, jogászok száma magas – mondta lapunknak elöljáróban Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének alelnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének elnöke. – Régi törekvésünk, hogy a fiatal szakemberek ne költözzenek el térségünkből, hanem találjanak munkát a vármegyében, itt éljenek, itt boldoguljanak, segítsék a térség gazdaságát. Ez megakadályozhatja a régió lélekszámának csökkenését. Vármegyénk gazdaságára az a jellemző, hogy az ipari kibocsátásunk az ország ipari termelésének közel 10 százaléka, ami ráadásul folyamatosan bővül. Hiszen olyan nagy vállalatok működnek itt, mint a BorsodChem, a MOL Petrolkémia, a Bosch vagy a Jabil. Ezekben a gyárakban szerencsére nemcsak kétkezi munkásokra van szükség, hanem mérnöki végzettségű fejlesztőkre, a diplomás szakemberek hozzáadott értékére. Ezért is óriási a kereslet térségünkben a műszaki végzettségű mérnökök iránt. Informatikai szakembereket is keresnek vármegyénkben, de azt tudni kell, hogy nagyon sok informatikai vállalkozásnak a fővárosban vagy más nagyvárosban van a székhelye, vármegyénkben pedig csak a telephelye.

Országos hiány

Informatikusokból egyébként országos hiány van, sőt egész Európára ez mondható el. Gyakran találkozom informatikai cégek vezetőivel, akik folyamatosan panaszkodnak a jó szakemberek hiányára – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Ádám Imre.

Hozzátette: meglátása szerint a mostani fiatalok sokkal tudatosabban választanak pályát, mint az évtizedekkel ezelőtti diákok. Vannak, akik úgy mennek az egyetemre, hogy már kész elképzelésük van az életpályájukról. Az is jellemző, hogy például a műszaki szakokon tanulók választanak még valamilyen informatikai specializációt is, mert tudják, hogy a leendő munkahelyükön szükség lesz az informatikai ismeretekre. A digitalizáció és a robottechnológia annyira előre tört az élet minden területén, hogy egyetlen vállalkozás sem képzelheti el a jövőjét informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek nélkül, hangsúlyozta az elnök.