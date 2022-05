Az otthoni munkavégzés az elmúlt két évben jobban az életünk részévé vált, mint valaha. Ennek a legfőbb oka a koronavírus-járvány okozta elszigetelődés, amely új kihívások elé állította a munkáltatókat és a munkavállalókat. Sokan gondolták, hogy ez lesz a jövő trendje, de hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik, azt senki sem láthatta előre. A kezdeti bizonytalanságok ellenére az a tapasztalat a munkaerőpiacon, hogy egyre több vállalatnál került bevezetésre a részleges vagy a teljes otthoni munkavégzés lehetősége. Vannak állások, amelyeket már külön úgy hirdetnek meg, hogy otthoni munkavégzési lehetőséget is biztosítanak. Egyes kutatások bizonyítják, hogy a távmunka hosszú távon is fenntartható, ezt legjobban a pandémia mutatta meg. A kezdetben kényszermegoldásként elterjedt home office velünk maradt, noha az irodák már megteltek élettel, a munkavállalók jelentős része ragaszkodik a rendszeres távmunkához. Hogy mennyire fontos szempont lett ez a dolgozók számára, jól illusztrálja az egyik nagy multinacionális vállalat tavaly októberi felmérése, amely szerint globálisan a dolgozók 64 százaléka akár munkahelyet is váltana, ha megszűnne a jelenlegi munkahelyén a home office lehetősége – derül ki a Cisco Systems kutatásából.

Hazánkban is elterjedt

A KSH adatai sokatmondóak: 2021. október–decemberben a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 7,2 százalék volt, ami ugyan messze elmarad a home office szempontjából csúcsnak számító 2020 májusában mért 17 százaléktól, de így is jóval magasabb, mint az elmúlt tíz év átlaga, ami 2,9 százalék volt. A fenti kutatások mind azt támasztják alá, hogy azok a vállalkozások, amelyek nem támogatják a rugalmas munkavégzést, azt kockáztatják, hogy a legjobb munkaerő váltani fog, és nehezebben találnak új munkavállalókat is, ugyanis egy koronavírus előtti időkhöz ragaszkodó cég nem vonzó a jelöltek számára. Az Európai Munkaügyi Hatóság épp ezért azt javasolja, hogy a munkáltatók hallgassák meg a munkavállalóik igényeit, ezzel összhangban dolgozzanak ki megfelelő stratégiát, és legyenek konkrét szabályok: mely munkaköröket lehet távolról ellátni, heti-havi szinten hány nap távmunkát engedélyeznek, és milyen helyszínekről engedélyezik a munkavégzést. Korántsem csak a nagy nemzetközi cégek léptek ez ügyben.

(A borítóképen: Gyakorlattá vált az otthoni munkavégzés. Fotó: Stock)