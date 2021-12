A megállapításban van igazság, de nem mindegy, milyen adottságokkal bíró községről van szó. A városokhoz, ipari központokhoz közeli vagy jó közlekedési útvonalak mentén lévő településeken Borsod megyében is van ára az ingatlanoknak, míg kisebb zsákfalvakban nehéz vevőket találni. Talán a pandémia hatása is, hogy nő a kereslet a vidéki családi házak iránt, ezen belül pedig népszerűek lettek a felújítandó, ezért kedvezőbb árú ingatlanok. Az elérhető állami támogatásokkal jelentősen megnőtt a felújítási kedv is.

Borsod megye árai messziről követik a fejlettebb régiók árait, de az emelkedés itt is folyamatos. Míg Magyarországon – Budapest nélkül számolva – átlagosan 331 ezer forintos négyzetméteráron keltek el az idei évben a lakások, addig Heves megyében 281 ezer, Borsod-Abaúj-Zemplénben 232 ezer (Miskolcon 268 ezer), míg Nógrád megyében mindössze 137 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. De mi a helyzet megyénk kisebb településein?

Bogdán Józseftől, Borsodivánka polgármesterétől megtudtuk, hogy a megközelítőleg ötszáz fős településen vegyes a kép. A régi tízszer tízes házak, amelyekből kihaltak a lakók, általában 6-7 milliós áron keltek el. Ezek jellemzően teljesen felújítandók vagy lebontandók, az ár szinte telekár. A szépen felújított, hosszú parasztházakért akár 19-20 milliót is kifizetnek. „Mostanában sokan költöztek ide, és akinek van pénze, annak megéri ezeken az árakon vásárolni. Erősödnek a lakásárak, de a közeli Poroszlóhoz képest, ahol csillagászati árak vannak, még mindig sokkal kedvezőbb. Ott a turizmus nyomja az árakat, nálunk pedig vannak munkalehetőségek, itt van például az idősek otthona, több mezőgazdasági vállalkozás, kft.-k, közintézmények. Több a munkahely, mint a lakosság, ezért a környékről is idejárnak dolgozni.”



Pozitív a kép



Tardon is pozitív a kép, nem sok eladó ingatlan van. „Felkapottak lettünk” – mondta Kleszó Tibor polgármester. Az árakban nagy a szórás, egy nagy, felújított ház 34 millióért talált gazdára, alku nélkül. A régi „Kádár-kockák” ára is jelentősen emelkedik, 5-6 millióról pár év alatt 10-11 millióra. „Beköltözés van, nem elvándorlás. Közel vagyunk Mezőkövesdhez, Miskolchoz, Egerhez, az ingatlanok ára meg feleannyi. Ez nagyon vonzó. Sok ház, ahonnan kihaltak, úgy kel el, hogy meg sincs hirdetve.”

„Bodrogkeresztúron szinte nincs eladó ingatlan, mivel itt van a haszid zsidó közösség híres csodarabbijának a sírja és emlékháza, amely a haszidok zarándokhelye. Az elmúlt években ők biztos vásárlói az ingatlanoknak. Az árak is ezt mutatják. A rekorder egy tizenkétszer tizenkettes alapterületű, kétszintes családi ház, 165 millióért. A főutcán egy másik ház 60 millióért kelt el” – tájékoztatott Rozgonyi István polgármester, hozzátéve, hogy egy teljesen felújítandó régi parasztházért is 20-30 milliót kérnek az eladók. A speciális kereslet miatt itt magasabbak az árak, mint Miskolcon.



