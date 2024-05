Mészáros Balázst kérdeztük meg a HEXON-GOLD Tanácsadó és Szolgáltató Kft. alapítóját és cégvezetőjét. A „Játszótér őr” weboldal üzemeltetője, immár tizenhét éve ellenőriz játszótéri eszközöket, évente több ezret. Meglátása szerint az otthoni játszóterek kialakításánál a legfontosabb szempont, hogy az egyes elemeket megfelelően rögzítsenek. Nagyon sok baleset lehet abból, ha egy nem megfelelően rögzített korláton kipottyan a gyerek, vagy egy nem megfelelő deszkán megbillen és leesik a játékról. Az is kiemelten fontos, hogy bármilyen olyan része van a játéknak akár egy hinta, akár egy csúszda, ami dinamikus mozgást tesz lehetővé, akkor a megfelelő alapozásra mindenképpen gondolni kell. A lendületnek köszönhetően például a hinta könnyen felborulhat. A terhelhetőséget a vásárlásnál mindenképpen meg kell nézni – hány éves korig és milyen testsúly kilogrammig ajánlott - és ezt nem szabad túllépni.

Az ütéscsillapításra különösen figyelni kell

Az ütés csillapítása is elsődleges, hiszen ha a gyerkőc véletlenül leesik, akkor cél, hogy lehetőleg minél kisebb sérüléseket szenvedjen. Figyelni kell arra is, hogy a játékok alatt és közelében beton, kő és hegyes, éles, kiemelkedés ne jelenjen meg. A szabadtéri játékokat füves területre érdemes rakni, vagy ajánlott a homokágy, illetve a gumilap. Az utóbbi esetében nagyon fontos a megfelelő illesztés, mert ha ez nem történik meg, botlásveszély lehet. A vastagságra is figyelni kell. Alapvető szabály, hogy négy centiméternél vékonyabb gumilapot nem éri meg vásárolni, mert nagyon hamar elöregszenek, és szélei fel fognak kunkorodni.

Várak a kertünkben

Nagyon szeretik a vevők az előre elkészített „kuckós” tetejű várakat. Ezeket vagy készen vásárolják és telepítik le, vagy lapokat kapnak és hozzá egy „szabásmintát”, és ez alapján kell elkészíteni a játékot. A szakértő kéri, hogy ilyenkor mindenképpen tartsák be a használati útmutatóba található utasításokat. Felhívja a figyelmet, hogy ne gondolják feleslegesnek a rögzítőket vagy tartóeszközöket, és önhatalmúlag ne kezdjenek el kihagyni lépéssorokat, átalakítani a játszóeszközt.

Azt is figyelembe kell venni, hogy ezek az várak magasak, és innen a gyerkőcök nagyot tudnak esni. Ma már a gyerekeknek a játszóterülete fent van. Egy magasan lévő toronyban "bandáznak": beszélgetnek, lökdösik egymást, így a kockázat még nagyobb.

Az otthoni játszóterekre is előírások vonatkoznak

A magánháztartásban található játékokra az MSZ EN 71-es szabvány vonatkozik, amelyik játékban ez benne van, akkor az a szabványoknak megfelelően készült. Ennek ellenére nem szabad elfelejteni, hogy a magánháztartásban található játszótéri játékoknál is vannak karbantartási kötelességek. Ez azt jelenti, magyarázza a szakértő, hogy ha a gyártó azt mondja, hogy évente le kell festeni a játékot, és annak szülő nem tesz eleget, és a játék elkorhad, és abból baleset keletkezik, akkor az egy az egyben a szülő felelőssége lesz. A használati utasítást minden esetben be kell tartani.