A vármegyei rendőr-főkapitányság Tiszta zene! Tiszta buli! Tiszta Kék! Című prevenciós kampányához csatlakozott a Paddy and The Rats is: Ezt a számot tisztán írtuk, hallgassátok ti is tisztán! mottóval.

„A Paddy And The Rats mind zenéjében, mind dalszövegeiben inkább a kikapcsolódást szolgálja, a sokszor gondokkal terhes hétköznapokból való elmenekülést a mesék és vicces történetek világába. Így találkozhatunk többek között kalózok, vámpírok vagy érdekes történelmi személyek (főleg persze a kelta kultúrkörből) hol humoros, hol ironikus ábrázolásával. Ez a This our life című dalunk viszont a gyermekkorról, annak szabadságáról és tisztaságáról, illetve a barátságról szól. A közösség és a közös képzelet vagy fantázia teremtő erejéről” – nyilatkozta a zenekar.

„Tanulságként pedig az igazi kincs és boldogság, ha az ember örökké gyerek tud maradni, és azt csak tiszta tudattal lehet. Bármilyen szándékos külső vagy gyengeségből adódó belső inger, illetve minden kísértés csak egyre messzebb sodor minket a céltól. Sajnos ezekre mi is csak későn jöttünk rá, de ha megkésve is megtanultuk, hogy a végül mindig a jó győz, pont, mint a mesében. És a jó az mindenkiben ott van, mindenkinek része. Lássuk meg tiszta szemmel és tiszta szívvel álljunk elébe.” - tették hozzá a Paddy and The Rats tagjai.