Budapesten, a Barba Nergában zárta jubileumi évét a 15 éves Paddy And The Rats a közelmúltban.

A zenekar 2008-ban Miskolcon alakult meg. Közösségi oldalukon olvasható, hogy több szempontból is rendhagyóra sikeredett a nap. „Zoli Varga orvosi igazolással kénytelen volt távol maradni az eseménytől, de a szemfülesebbek talán elcsíphették Pongi mellett a galériában".

Különleges vendégeik is voltak: a The Dublin Legends, akikkel elő is adtak egy igazi klasszikust, a Dirty Old Town-t. Köszönik Hristov-Todorov Dominiknak, hogy állta a sarat, amikor kellett, és nem sajnálta szélesre tárni a harmónikáját. „Köszönjük a fantasztikus stábunknak a végtelen türelmet, szükség volt rá. Nem utolsó sorban köszönjük nektek az egész éves szeretet, nagyon hálásak vagyunk, találkozunk 2024-ben is!” - zárják soraikat a közösségi oldalon.