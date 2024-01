Szinte nem telik el nap, hogy ne köszönne be az éterben és hozná a jobbnál jobb zenéket: Béres Szabolcs már több, mint két évtizede vezet rádiós műsorokat a megyében. A jelenleg a Rádió M-nél esti műsort vezető Szabi A zene az kell című podcastben Horváth Imre szerkesztőnek nem csak arról mesélt, hogy milyen a kötődése a zenéhez, hanem a rádiós munkáról és a mozgás fontosságáról is. Szabolcsot arra kértük, hogy értékelje röviden a 2023-as évét, hogyan sikerült, illetve milyen tervei vannak a jövőre nézve.

Jó évet zárt le

– Úgy gondolom, hogy 2023-ban, egy jó évet tudhatok magam mögött. Ha a szakmai oldalát nézzük, idén is több száz vendég fordult meg nálam a rádióban, akikkel mindig jó hangulatú beszélgetéseket folytattam. Idén is voltak kiemelkedő interjúk, ahol olyan sztárokat tudtam megszólaltatni, mint a Dán világsztár formáció a Safri Duo, vagy a Holland Alice Deejay és a szintén Holland top dj Fedde Le Grand. De a Kossuth-díjas Kovács Kati, vagy a kiváló színész/szinkronszínész Mikó István is mesélt nekem. A jövőben is ezen az úton megyek tovább, és igyekszem közelebb hozni a miskolci hallgatók számára vendégeimet – mesélte a rádiós munkája kapcsán Szabi.

Béres Szabi kerékpáron

– Aki ismer az tudja, hogy a kerékpározás is fontos szerepet tölt be az életembe. Idén nyáron sikerült egy nap alatt 300 kilométert letekerni így saját egyéni csúcsot értem el. Jövőre lehet feszegetem majd a határokat, és ettől is többet szeretnék megtenni egy nap alatt. A jeges csobbanások is beindultak, így minden vasárnap megtalálható vagyok a nyéki tavaknál – tette hozzá a hobbijai kapcsán a műsorvezető.