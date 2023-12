Ha háziállataink vannak, nagyon óvatosnak kell lennünk, ha szobanövényekről van szó, hiszen némelyik mérgező lehet rájuk nézve. Éppen ezért nagyon körültekintően kell megválasztanunk, hogy milyen növények közelébe engedjük kedvenceinket. A zöldike, a macskamenta és a vízipálma is bátran tartható háziállatok mellett – írja az agroinform.hu.

Körültekintést igényelnek

A vízipálma igazán látványos és éppen ezért nagyon kedvelt szobanövény. Különösen a "Zumula" fajta az, amelyik még a háziállatok által lakott otthonokban is nyugodtan tartható. A legtöbb szobanövény nagy elvárásokat támaszt felénk, és nehezen viseli el az otthonunkban számára biztosított körülményeket, a vízipálma egyáltalán nem ilyen. Ez a pálma Afrikából származik. Azok számára is ideális választás, akik szeretik túlöntözni a növényeiket, hiszen ez a pálma igazi mocsári növény, így jól tűri azt is, ha gyökerei folyamatosan vízben állnak. A vízipálma nagyon szívós fajta, és habár fényigényes, félárnyékban is remekül növekszik. A vízipálma 15-25 Celsius-fok közötti hőmérsékleten érzi jól magát, és nagyon kedveli a páradús környezetet.

A levegőre is hatással van

A zöldike igen gyakori szobanövény, hiszen nagyon látványos, a fehér-tarka leveleivel, ráadásul nagyon könnyen tartható és még a háziállatainkra sincs veszéllyel. A zöldike természetes élőhelye az őserdőkben, trópusi éghajlatú területeken található, őshazája Dél-Afrika. A legismertebb fajátja csíkos, emiatt csíkos csokrosindának is szokták nevezni. A keskeny leveleit hosszú fehér csíkok díszítik. Ha a cserepet felfüggesztjük, akkor a hosszú levelei indaszerűen tudnak fejlődni, melyek a növény fiatal korában még szélesek, majd egyre vékonyabbá válnak, ahogy a növény idősödik. Kutatók még azt is tesztelték, hogy milyen hatással van a helyiség levegőjére, ahova lerakták. Az eredmény fantasztikus, hiszen a zöldike képes a levegő szén-dioxid tartalmából 96 százalékot lekötni, így nem csak szépsége miatt érdemes tartani.

Felpöröghet a cicánk tőle

A macskamentafajok őshazája Ázsia legnagyobb része, de őshonosak Afrika északkeleti részében is. Európában sokfelé fordul elő, Magyarországon többek közt a Gödöllői-dombság területén él. Azért is érdemes a kertben is tartani belőlük, nem csupán az otthonunkban, mert rovarcsalogató növények, ezért nagyon sok lepkét és méhecskét csalogatnak a kertünkbe. A növény illata egy nepetalakton nevű anyagot tartalmaz, mely a hatását tekintve nagyban megegyezik bizonyos macskaferomonokkal, így a macskák nagyon kedvelik. Még a leglustább házicica is fel tud pörögni tőle, ezért nagyon sok macskajátékba rejtenek el belőle. Azonban nem kell attól tartani, hogy kedvencünk folyamatosan izgatottan fog rohangálni tőle, hiszen a macskamenta hatása tíz perc után már el fog múlni.