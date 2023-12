Gazdiként az egyik legfontosabb a számunkra, hogy kedvencünk boldog legyen mellettünk. Eláruljuk, miként mutatja ki az érzelmeit. Az, hogy miként érzünk négylábú társunk iránt, nem is kérdés. De miből tudhatjuk, hogy a kutyánk szeret minket? Néha meglepő módon adja a tudtunkra – írja az enkutyam.hu.

Klinikai vizsgálat

Az Atlantában található Emory Egyetem innovatív kutatócsoportja klinikai megközelítéssel vizsgálta a kutyák érzelmi állapotát. A tudósok bizonyos szagokkal hozták kapcsolatba az ebeket, majd MRI (mágneses képalkotó módszer) segítségével megnézték, miként reagál a különféle illatokra az agyuk. Ebből számos következtetést vontak le az állatok érzelmi állapotát illetően.

A kutyák a szaglásuk segítségével tájékozódnak a világban. Sőt, az orruk fontosabb érzékszerv a számukra, mint a szemük. Ahogy pedig a különféle illatokat feldolgozzák, illetve reagálnak rájuk, tükrözi az érzelmi világukat is. Az említett megfigyelés során számukra ismerős és idegen személyek illatával is kapcsolatba hozták az ebeket. A kísérlet során kiderült, hogy amikor a kutya megszagolta gazdája ismerős illatát, az agy „jutalomközpontja” (caudate nucleus) aktiválódott. Ez a terület rengeteg dopaminreceptort tartalmaz, amelyek mind az emberek, mind a kutyák agyában a kellemes élmények hatására aktiválódnak. Ehhez már annyi is elég, ha megérezzük a konyhaasztalon gőzölgő kedvenc fogásunk aromáját.

A szeretet jelei

Figyelemre méltó, hogy az ebek agya az emberek illatára kedvezőbben reagáltak, mint a fajtársaikéra. Főleg az ismerősök illata villantotta fel az említett agyterületet. Ugyanez történik velünk is, ha olyan személyek fotóit látjuk, akiket szeretünk. Mindezekből egyértelmű, hogy négylábú társaink számára abszolút pozitív élmény, ha ismerős emberekkel találkoznak, vagy kedvesen szólnak hozzájuk. Most pedig vegyük sorra, milyen jelei vannak annak, hogy gyengéd érzelmeket táplál irántunk. Ugrál, boldogan vakkant, heves ugatásba kezd vagy a farkát csóválja? Kedvencünk sokféleképpen kifejezheti örömét, amikor végre hazaérünk egy hosszú munkanap után. Ha boldog, amikor viszontlát, az egyértelműen a szeretet jele. Meg szoktuk kapni a kedvenc plüssét vagy a féltve őrzött labdáját? Becsüljük meg, hiszen ezek az ajándékok fontos üzenet hordoznak; szeretné megosztani velünk, ami sokat jelent a számára.

Első az étel

Két dolog jelenti számára a világot, a finom falatok és a gazdi? Egyértelmű, hogy a kutyád nagyon szeret minket. Azt viszont ne vegyük zokon, hogy előbb tisztára nyalja a tányért, és csak azután szalad hozzánk: a táplálkozás létszükséglet. Az, hogy utána ránk van szüksége, azonban lelki. Az együttalvás vagy az, hogy kedvencünk a közelünkben szeret aludni, nagyon beszédes: a kutyák őrzik, akit szeretnek, még éjszaka is. Másrészt amikor hozzánk bújik és ellazul, az egyértelműen mutatja, hogy ő is biztonságban érzi magát mellettünk. A kutyák a tekintetükkel nagyon sok mindent mondanak. Ha gyengéd pillantásokat lövell felénk, azt nyugodtan vegyük magunkra. Ha az ideje nagy részét szeretné velünk tölteni, az a szeretet kifejezésének egy módja is lehet.

Szorongást is jelezhet

Azonban vigyázzunk: van, hogy az árnyék üzemmód azt jelzi, hogy a kutya szorong. Ha úgy látjuk feszült és ideges, nyugtalan, ha csak kilépünk a látóteréből, akkor jobb, ha résen vagyunk. A mentális problémák, köztük a szeparációs szorongás is megnehezíti mindkettőnk életét, ráadásul kedvencünk egészségére is rossz hatással van. Ha aggódunk, akkor a biztonság kedvéért beszéljünk az állatorvossal a tünetekről.