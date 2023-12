A sok fiatal futó mellett egy 73 éves hölgy ült ma a kondipark egyik gépén. Katalin a boon.hu-nak elmondta, egyedül él, így a szilvesztert is egyedül tölti majd, így nem készült rá, csak egy kis pogácsát és fasírtot süt majd magának. A lánya Budapesten él. A jókedélyű hölgy még a beszélgetés közben is folytatta a gyakorlatokat, és közben elmondta, gyakran kijár oda mozogni. Most is a barátnőjére vár, és addig is kihasználja az időt egy kis mozgásra. Katalin visszagondolva erre az évre azt mondta, ő már hálás lesz, ha 2024 a mostanitól nem lesz rosszabb. Egészséget, békét vár az új évtől, és azt is kíván mindenkinek.

Volt, aki futott szombat délután a rekortán pályán a Népkertben

Fotó: Ádám János