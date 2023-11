Galamb Alex, a „borsodi pék” életútjával példaképül szolgál a mélyszegénységből kitörni akarók számára. Több alkalommal is megszólaltattuk a fiatalembert. Most az eddigieknél is nyíltabb őszintességgel beszél sorsa alakulásáról, azokról a pontokról, amelyek eddigi életében fordulópontot jelentettek. A Miskolc Aktuál podcast beszélgetésében Galamb Alexet arról is faggattuk, milyen érzés a Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatójának lenni, és milyen oktatni a jövő cukrászait a miskolci Debreczeni Márton Szakképző Iskolában.