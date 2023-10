Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseményét 1932 óta ünnepeljük, tavaly volt 90 éves a fesztivál. A rendezvénynek otthont adó, idén jubiláló Tokaj pedig a magyarság emblematikus városa, a tokaji aszú névadó települése, hungarikum, világörökségi helyszín, a fehér borok városa.

A tokaji bor évszázadok óta meghatározó szerepet játszik nemzeti identitásunk alakulásában, így az esemény célja ennek a kulturális hagyománynak az ápolása, illetve a világörökségi terület sokszínű közösségi értékeinek a bemutatása.

Szüreti felvonulás és gasztrosétány

Tavaly és 2021-ben is közel tízezren fordultak meg a három nap alatt a városban, a látogatók pedig egy felmérés szerint nagyon elégedettek voltak a tapasztaltakkal. A szervezők idén is minden korosztály számára biztosítanak izgalmas programokat nemcsak a Kossuth téren, hanem annak környékén is.

Lesz látványos szüreti felvonulás a helyi nevelési-oktatási intézmények, hagyományőrző csoportok közreműködésével, szőlő-összeadási ceremónia a borvidék polgármestereinek ünnepélyesen összeadott termésével, ahol ünnepi köszöntőt mond dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő és Posta György, Tokaj polgármestere.

A BORTÉR Tokaj-hegyalja kiváló boraival (a Tourinform Tokaj faházában vásárolhatunk – stílszerűen 950-es logóval ellátott – fesztiválpoharat), a gasztrosétány finom ízekkel, a kézművesek és mesterségek utcája ajándéktárgyakkal várja a vendégeket. A sétáló utcában – vidám, szüreti hangulatban – térzenei koncertek, utcazenészek és utcaszínházi programok, népi játékok, kézműves foglalkozások is szórakoztatják majd a kicsiket és nagyokat egyaránt. A gyermekek számára Molnár Orsi Zsibongó című műsora ígér felhőtlen kikapcsolódást október 8-án, vasárnap 14:30-tól.

Tokaj 950 nagyszínpad!

A nagyszínpadon – amely a Tokaj 950 nevet kapta – különleges zenés programok, koncertek várják a határainkon innen és túlról érkező, különféle stílusok rajongóit. Mások mellett pénteken 18 órától a Konyha Zenekar, 20:30-tól a Parno Graszt; szombaton 18:00-tól a Vivat Bacchus, 20 órától a The Biebers; míg vasárnap a Margaret Island – 19 órától – ad koncertet.

A kisszínpadokon (a szüreti teraszon és a borteraszon) olyan formációk szórakoztatják majd a közönséget szombaton és vasárnap, mint a Musical Trips Trio, Ursu Gábor gitárművész vagy az Acoustic Guitar Caffe.

A kiállító borászok listája, valamint a külső, alternatív helyszíneken rendezendő programok és nyitott pincék sora a fesztivál honlapján olvasható. A részvétel valamennyi helyszínen ingyenes.