Sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak illetve kevesebb helyismerettel rendelkező turistáknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét. A szeptemberi melegben is ügyeljünk a hidratálásra, hogy a kirándulás vége ne legyen durva bőrpír.

Erdei utakon

Nem kell a „világ végére” mennünk egy jó túra kedvéért, elég ha például meglátogatjuk a festői környezetben fekvő Lillafüredet. A kellemes, őszi napsütés nem zavar, ha időben startolunk, de az útvonal egyébként is sok árnyas szakaszt tartogat. A most javasolt, a belvárostól indulva mintegy 25 kilométeres túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon, ezek között különösen hasznos a szúrásos defekt gyors javítását lehetővé tevő praktikus hab, de a belsőbe töltött defektgátló folyadék is segít elkerülni, hogy gyalogtúra legyen a bringázásból - persze defektjavító készlet is megteszi gumileszedő kíséretében. A bukósisak viselése magától értetődő, a világos színű és több szellőzővel ellátott típus kevésbé gyűjti a meleget.

Természetesen a Palotaszállót se hagyjuk ki, csodáljuk meg, ha már arra járunk!

Fotó: Bujdos Tibor

A Szinva-terasztól indulva a kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé, ahol balra, a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba, majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik, Szarkahegy, Róna utca, Előhegy majd Baráthegyalja utca következik, és rövid menet vezet ki a Hegyalja utcára. A Csanyik „bejáratát” jobbról elhagyva nemsokára a legendás Molnár szikla alá érkezünk balról kerülve a Molnár csárdát. A tovább most már enyhe emelkedőt tartalmazó útszakasz Alsó illetve Felső-Hámort érinti, utóbbinál balra kanyarodva juthatunk el a függőkert aljáig, fel is hajthatunk a Palotaszállóig de gyalogosan is megcsodálhatjuk a kertet és természetesen a vízesést is több nézőpontból. A szálló mögül kibukkanva a Hámori-tavat balról vesszük ügyelve, hogy a gyökeres, kavicsos szakasz megtétele közben ne a vízben kössünk ki. A tó végénél jobbra fordulva egy meredek lépcsőn felcipelve a bringát ismét aszfalton találjuk magunkat, és a tó másik oldalán leereszkedve jutunk el a Palotáig. Balra tartva az úton Felső-Hámor jön, és a már ismert útvonalon juthatunk vissza a belvárosba sok remek fotó és élmény birtokában.