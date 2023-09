„A gint mindig citrommal fogyasztom, érdekel, hogy milyen különleges elkészítési módjai van ennek az italnak még” – mutatott rá. Kovács Luca a barátaival nézett ki a rendezvényre.

„Szinte minden miskolci rendezvényt meglátogatok ha időm engedi, most az idő is kellemes, kifejezetten jó a társaság, így nem volt kérdés, hogy fogyasszak valamit, külön megjegyezném, hogy az ételek is finomak” – mondta. Arra is kitért, hogy jó közösségépítő ereje van ezeknek a programoknak, és új embereket is meg tud ismerni egy-egy ilyen gasztro kulturális eseményen.

Italok tömege

A Bortanya pincéjéből a Tóth Ferenc Pincészet, a Gál Szőlőbirtok és Pincészet, az Áts Pincészet, a Balla Géza Pincészet, a Palkó Borok, a Szűcs Pincészet, a Varsányi Pincészet és a Németh János Pincészet borai kerültek álnéven a Steven Spielberg, a Christopher Nolan és a Francis Ford Coppola nevét viselő pultokra. Emellett a Gallay Kézműves Pince, a Götz Pincészet, a Pátzay Borászat és a KT Kézműves Pince finomságait is megtalálják az érdeklődők.