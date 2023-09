Bíró Tibor fesztiváligazgató köszöntötte a résztvevőket, köszönetet mondott a támogatóknak, majd számot adott a rendezvény látogatottságáról.

"A körülöttünk zajló világ eseményei minket is meghatároznak, idén így is az elmúlt évek egyik legjobb filmjeit tudtuk a mozi közönsége elé vinni. Tízezer jegy kelt el, és nemcsak vetítések, hanem egyéb programok is szerepeltek a CineFest kínálatában. Reméljük, jövőre is ilyen színvonalas fesztivált tudunk majd létrehozni" – mondta.

A CineFest Életmű díjasa

Almási Tamás rendezőt, forgatókönyvírót és operatőrt vastaps fogadta.

"Ez egy nagyszerű esemény volt. Köszönöm, hogy én kaptam a díjat, ami nemcsak nekem szól, hanem minden munkatársamnak, hiszen a filmkészítés csapatmunka, az pedig felülmúlhatatlanul jó érzés, amikor együtt örülünk egy-egy alkotásnak – mondta, majd felsorolta azokat, akiktől elejétől fogva tanult (Fábri Zoltán színész-rendező, Gábor Pál rendező és Illés György operatőr), majd később együtt dolgozott (Hargitai László vágó, Dés László zeneszerző és Balázs Gábor hangmérnök), és megemlékezett azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk (Szita Miklós filmproducer, Radnai Annamária dramaturg). "A filmszakma hivatás és néha művészet, egy egész élet kell hozzá, az embernek az egész valóját bele kell adnia, így érdemes dolgozni, de belehalni nem érdemes. Azt tartom, a film az, ami létrejön a vászon és a néző között, hiszen közönség is kell hozzá" – nyilatkozta az Életmű díjas filmes szakember, aki látva több diákját is a fesztiválon, akár a zsűri tagjai között, arra buzdított mindenkit, hogy higgyen a moziban, hiszen, ahogyan fogalmazott, "van még jövő".

Egy film három díjat is kapott

A Rigó, rigó, szederinda című alkotásnak ez volt a negyedik fesztivál, ahol sikert ért el. Erről Pákozdi Ágnes, a film operatőre beszélt.

Pákozdi Ágnes operatõr

Fotó: Vajda János

"Köszönjük a három díjat, ez azt jelenti, hogy él a mozi varázsa. Fontos, a társadalom többsége által kirekesztettek helyzetére rávilágítani. Örülök, hogy Miskolc értette ezt a filmet, amiben nem a történelem által formált erős identitástudat jelenik meg, hanem sokkal univerzálisabb érzéseket közvetít az alapvető emberi értékek bemutatása által" – mondta.