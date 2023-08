Mi is adná magát legjobb extrának egy klasszikus vizesbunda-kutyaszépségversenyhez egy kutyabarát strandon, ahol gazdák és kutyák együtt fürödnek? Csakis az, hogy a nevező ebek a tóból kijőve lépjenek a kifutóra. Ez a verseny mindenkinek szól. Ne csak a fajtatiszta reklámkutyákra gondoljatok! Persze rájuk is, de ugyanígy az utcai szerelemkutyákra, az örökbefogadottakra is. Itt mindegy, hogy milyen a négy vagy akár háromlábú kutyátok vérvonala, az dönt majd, hogy mennyire "szexin" viseli magát és a vizes bundát. Egyedül a gazdák nem indulhatnak csak, akármilyen szőrösek sem