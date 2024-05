A Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. úszó szakosztályában 2024. június 1-től modell-váltás történik, melyet elsősorban a megnövekedett feladatok tesznek indokolttá. A változásról május 2-án, csütörtökön délután tartottak sajtótájékoztatót a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

A sajtótájékoztató résztvevőit Illyés Miklós, a Miskolci Sportiskola ügyvezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy az egyik legfontosabb és legnagyobb szakosztály, az úszók életében történik változás. Jelenleg is sok gyermekkel foglalkoznak és ez a szám még tovább fog gyarapodni a jövőben. A hatékonyabb munkavégzésre irányuló feladatok megosztása indokolta az új modell bevezetését.

- Az elmúlt időszakban olyan mennyiségű és szerteágazó feladattal bővült a munkám, mely szükségessé tette a teendők szétválasztását. – fogalmazott Hölcz Péter szakosztályvezető, aki a Magyar Úszó Szövetség Észak-magyarországi régióvezetője és a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Úszó Nemzet Programjának (ÚNP) regionális vezetője is egyben. – Az ÚNP mellett a szeptemberben induló Híd-program is komoly feladatokat ró ránk. A szeptembertől mostanáig az ÚNP-ben tanult gyerekek közül kiválasztjuk azokat, akik mélyvízbiztosak legalább egy úszásnemben és úgy ítéljük meg, hogy van bennük fantázia. Ők vesznek majd részt ebben a továbbképzésben, melyhez az is szükséges, hogy a szülők vállalják a gyermekek edzésre szállítását. A kiválasztás után ezek a fiatalok egy évig vesznek részt az ÚNP és a leendő sportegyesület, esetünkben természetesen a Miskolci Sportiskola között egyfajta hidat képező programban. A június 1-től bevezetendő új szakosztályi modellben a fentiek figyelembevételével osztjuk meg a feladatokat. A MÚSZ-os tevékenységem mellett, a Miskolci Sportiskolában a kötelező iskolai úszásoktatás szervezése és az általunk rendezett versenyek előkészítése, lebonyolítása a jövőben is az én feladatom lesz. Célom, hogy az eddig is nagy érdeklődésnek örvendő miskolci versenyek még inkább vonzóbbak legyenek, így még színvonalasabb mezőnyt legyen képes felvonultatni egy-egy hazai rendezésű úszó viadal.

Az egészséges fiatalokért, a tehetségekért

A Miskolci Sportiskola úszó szakosztályának vezetését június 1-től Sajgó László veszi át Hölcz Pétertől. A szakosztályvezető tevékenységéhez tartozik a hatékony feladásos rendszer kialakítása, az igazolások és a hozzájuk tartozó adminisztráció, az új utánpótlás koordinátor,

Simon Györgyi munkájának a felügyelete, továbbá a versenysport irányítása, melynek része - a sportolók felkészítésén túl - a versenyekre történő utazás, szállás, étkezés megszervezése is.

– Edző kollégáimmal, Firtkó Adéllal, Hídvégi Georginával és Simon Györgyivel úgy látjuk, hogy az elmúlt évek is hoztak már szép szakmai sikerek, de a következő időszakban az Úszó Nemzet Program és az újra induló sportiskolai oktatás – Simon Györgyi koordinálásával – olyan nem látott lehetőségeket hordoz, mely nagyszabású létszám növekedéshez vezet. – fogalmazott Sajgó László. – Ez még precízebb szakmai munkavégzést kíván, melyet csak kellően összedolgozva, tapasztalatainkat és tudásunkat összehangolva lehet sikerrel abszolválni. A jelenlegi, közel 50 fős versenyzői gárdánkat továbbra is megfelelő színvonalon kell menedzselnünk, hiszen napjainkban is készülnek nálunk nagy tehetségek, például Kopcsó Petra és Doszpoly Zsombor. Azt ugye mindannyian tudjuk, hogy nem lesz mindenkiből Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás, de őket is szeretnénk megtartani a rendszerben, közösséget építve így. Sportoljanak, legyen meg a heti egy-két, majd a mindennapos edzésük. Mi szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy egy egészségesebb fiatal generáció nőjön fel és egy sportiskolás úszónak csak a személyes motiváció, valamint a képességek jelentsék a fejlődés határait, nem pedig a különböző feltételek hiánya.

Simon Györgyinek, aki 20 éve eredményesen tevékenykedik a miskolci úszásoktatásban, utánpótlás koordinátorként elsődleges feladata, hogy kollégáival együtt felkészítse a sportággal ismerkedő gyerekeket a szakmai minimum vizsgára. Becsábítsa a rendszerbe és megszerettesse az uszodai közeget a gyermekekkel. Amennyiben az úszópalántáknak legalább három úszásnemben meg van az alapkövetelmény vizsgájuk, kisebb, úgynevezett amatőr versenyeken is indulhatnak. A kiválasztás mellett legalább annyira fontos annak kimunkálása, hogy a tehetséges fiatalok miként kerülnek majd át a Miskolci Sportiskola új modell szerint dolgozó úszó szakosztályához.