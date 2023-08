A tavalyihoz képest kétszer annyi csapat és résztvevő indult útnak a negyedik alkalommal elkezdődött Bodrogi PET Kupán, hogy Olaszliszkától Tokajig megtisztítsa a Bodrogot a hulladéktól – közölte a csütörtöki megnyitón Olaszliszkán Gyenes Károly PET Kalauz. Ez, mint kiderült, tíz csapatot és mintegy kétszáz résztvevőt jelent, ami abszolút csúcs a Bodrogi PET Kupa négyéves történetében. A megnyitón dr. Koncz Zsófia, a PET Kupa kiemelt támogatója, vagyis az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő kifejtette: a kormány célja a körforgásos gazdálkodás megvalósítása, amihez a PET Kupa tevékenysége tökéletesen illeszkedik, ugyanis a folyókból kinyert hulladék hatvan százalékát újrahasznosítják, ami magas aránynak számít. A folyómentők több mint tíz éves munkálkodásuk alatt mintegy hatezer területet térképeztek fel hulladékterhelési szempontból, ebből ezret meg is tisztítottak - összegezte.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a PET Kupa egy olyan verseny, amivel mindenki nyer. Nyertesnek érezhetik magukat a versengő csapatok, amelyek több napon át egy jó közösségben tisztítják meg a folyópartot és győztesek a Bodrog-mentén élők is, hiszen tisztább lesz a környezetük. Így a vízi turizmus nagyobb eséllyel nyerhet teret a térségben, amelyre több település is támaszkodni szeretne. A Bodrog-parti falvak és városok közül ezúttal Bodrogolaszi és Olaszliszka indított csapatot.

A megnyitónak is helyet adó Olaszliszka önkormányzata a kezdetektől tevékeny részese a Bodrogi PET Kupának. A település a PET Kupa szervezői számára is fontos helyszín, ugyanis ott épül a bodrogi folyómentő központjuk. Kerekes Attila polgármester szerint ez több szempontból is előnyös településük számára. Egyrészt az akciók eredményeként folyamatosan tisztul a folyópart, de hosszabb távon a hulladékfeldolgozásból is kivehetik majd a részüket valamilyen módon, ami akár munkahelyeket is jelenthet a jövőben – fogalmazott.

Kisebb szakaszon szednek

A Bodrogi PET Kupa kezdőpontja az előző három alkalommal Sárospatak volt. Most azért tették át az indulást Olaszliszkára, mert a hulladék jelentős mennyisége miatt ezúttal kisebb szakaszokra osztották a folyót – indokolta a döntést Gyalai Korpos Miklós, a Bodrogi PET Kupa főszervezője. Hozzátette: a hulladékgyűjtési akciókon túl kutatási tevékenységet is folytatnak a folyókon. Kiemelte: a verseny előtt a monitoring munkát is elvégezték, ami azt jelenti, hogy a folyón evezve, valamint a vízparton gyalogszerrel feltérképezték a jelentősebb hulladéklelőhelyeket, amiket meg is jelöltek. A hulladékokból mintát is vettek, amit szakemberek vizsgálnak meg, mennyi időt töltött a vízben a műanyag. Mindezeken túl nyomon is követik a PET palackok útját.

Ezt kétféle módon tudják megtenni. Egyrészt chipeket helyeznek el a palackokban, amelyeket GPS nyomkövetővel figyelnek. Másrészt a klasszikus palackpostát indítanak útnak, amely során egy olyan üzenetet helyeznek el a flakonban, amelyben arra kérik a megtalálót, hogy keresse őket és jelezze, hol lelt rá az üzenetre. Mindezek segítenek megérteni a hulladék útját a folyóban – magyarázta.