Sajókeresztúr és Szirmabesenyő önkormányzata támogatást nyert az Európai Unió és Magyarország Kormánya által az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásából a Sajókeresztúrt Szirmabesenyőn keresztül Miskolccal összekötő kerékpárút megvalósítására a 26-os főközlekedési út mentén. A beruházás befejeződött, ünnepélyes átadása csütörtökön volt.

Hosszú és rögös volt az út

A projekt megvalósítása még 2016-ban kezdődött, az eltelt hét évben jó néhány akadályt leküzdve jutottak el odáig, hogy ma itt állhatnak az elkészült kerékpárút mellett – mondta Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere. A kivitelezés ugyan elindult, de beleszólt a munkálatokba egyebek mellett a világjárvány, majd az aszályos időszak is, de most már járható, használható és az emberek birtokba is vették – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: a több mint 5 kilométeres szakasz – amely két ipari parkot is érint - a két település életében jelentős változást fog hozni, valamint turisztikai jelentősége is nagy.

Az igény már régen megvolt

Nagy várakozás előzte meg ezt a beruházást, aminek a lakosság is hangot adott és az elvárásaikat is többször megfogalmazták – hangsúlyozta Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő polgármestere. Nem csupán a két szomszéd, de a környező települések is profitálnak majd az elkészült kerékpárútból. Sokan választják ma már az alternatív közlekedési eszközöket, így akár biciklijüket, hogy eljussanak a munkahelyükre vagy más ügyeket intézni Miskolcra. Így kerékpárút-hálózatba kapcsolódással a város is nyert plusz 5 kilométert – vélekedett a polgármester. Példaértékű volt Szirmabesenyő és Sajókeresztúr összefogása a projekt megvalósításának érdekében, ezért köszönet jár minden résztvevőnek, illetve a térség országgyűlési képviselőjének, Csöbör Katalinnak, aki végig menedzselte a kivitelezést.