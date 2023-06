Az idei évben már a harmadik 100 kilós harcsáját fogta meg a miskolci Zalkodi András, számolt be a történtekről a pecaverzum.hu. A harcsahorgász tovább küzd hőn áhított céljáért, hogy megcsípje az ország legnagyobb harcsáját. Zalkodi András rendszeres vendég a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Ohati 3-as horgásztavánál, ahol tapasztalt harcsahorgászok szerint az ország legnagyobb harcsája él, a hosszát 280 centisre, a tömegét 140-150 kilósra becsülik.

Nehezen bírtak vele

A hatalmasra nőtt halat 2021 novemberében megakasztotta a Koós Catfish Team két tagja, Czimmermann Gábor és Koós Ferenc. A közel háromórás, ádáz küzdelmet követően már szó szerint fogták a kezükben, de a hal egy utolsó kirohanással kiegyenesítette a horgot, és meglépett. (A teljes sztoriról is beszámolt a pecázók portálja.) Ezt a hatalmas ragadozót szeretnék többen is megfogni a horgásztavon, az egyik közülük a miskolci Zalkodi András.

Nemcsak súlyos, de hosszú is

No de nézzük a mostani sikerét. Mint megtudtuk, idén már fogott két 100 kilósat, az egyiket márciusban, a másikat májusban. Május utolsó két hétvégjén feleségével és egy barátjával együtt próbálkozott. A vágyott nagy halat nem sikerült kifogni, de 30 és 60 kiló közöttiekből több is a horgára akadt, most pedig itt a harmadik százas, amely – mint az a „bajszosokra" jellemző – az éjszakai órákban "érkezett". A módszer a már jól bevált spannolós, a csali egy tenyeres ezüstkárász.

„Az asszonnyal horgásztam, és az egyik barátom is jelen volt, de még így is segítséget kellett kérni, hogy partra tudjuk húzni” – mesélte Zalkodi András. Még elárulta, a halak hosszát szokta csak mérni a kíméletes bánásmód érdekében, de korábbi fogásai alapján már jól be tudja azonosítani, hogy melyik haladhatja meg a 100-as álomhatárt.

„Érdekessége, hogy sárga színű volt. Biztos, hogy nem fogta még meg senki. Ez sem mai gyerek már, ezek a nagyok biztosan legalább 40 évesek. Még mindig vannak a tóban olyan harcsák, amelyek nem voltak még horgon, vagy ha voltak is, megléptek” – állapította meg a 242 centiméteres harcsáról. Azt is elárulta, hogy felesége is horgászik, a legnagyobb harcsája 90 kilós volt. „Adja a Jó Isten, én nem sajnálom senkitől, főleg nem tőle” – válaszolta a pecás lap kérdésére, hogy mit szólna hozzá, ha párja terelné partra az ország legnagyobb halát.

Videó forrása: András Zalkodi/Facebook