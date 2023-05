Miskolcra nagyon sokan vidékről jöttek be lakni, de megőrizték a családi hagyományokat, ami a kertészkedést illeti – tudtuk meg. Régen 27 kertszövetkezet működött a borsodi vármegye székhelyen, tehát itt nagy hagyománya van a kertészkedésnek, de mostanra elhanyagolódtak a kertek. Viszont most már a fiatalok is egyre nyitottabbak a kertművelésre. Az élelmiszer biztonság egyre több embert kezdett foglalkoztatni és egyre nagyobb az igény az egészséges növények iránt – mondta a a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke.

Aki nem teheti meg, hogy kerti körülmények között nevelje zöldségeit, azok balkonban vagy cserepekben kertészkednek, ők inkább a fűszer- és gyógynövények felé nyitottak. A zárt kerttel rendelkezők pedig már zöldségekkel is próbálkoznak – mondta az elnök. Még mindig nem késő elrakni a növényeket, hiszen hideg még a talaj -tudtuk meg. Ezért az egy harmadát tartsuk vissza a palántáknak kiültetés előtt, mert az idő megtépázhatja őket és legyen miből pótolni azokat.

