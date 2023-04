Legközelebb a „Két keréken az Életekért” című jótékonysági roadshow-n lehet találkozni a mesefigurás animátorokkal Miskolcon, 2023. április 8-án, szombaton 10 és 12 óra között, a Tudomány és Technika Háza előtt. Az igrici beteg kisfiú, Krisztián javára rendez gyűjtést nagyszombaton a három népszerű mesefigura.

Krisztián a falubelije

– Amellett, hogy a napokban gyakrabban találkozhatnak velünk a miskolciak a város legnagyobb csomópontjain, a két és fél éves Baka Krisztián javára is rendezünk egy nagyobb akciót a hétvégén – árulta el a szervező Bing nyuszit alakító Dudás Ildikó. – A régen teljesen egészséges kisfiú, 8 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott és kómába esett. A kómából már úgy ébredt fel, hogy elveszítette a látását és a hallását. Mivel nekem falubelim a család, ezért szeretnék nekik segíteni a szombati megmozdulással Krisztián fejlesztésében. Aztán legközelebb május 12-én, 17 órától az Igrici Művelődési Házban lesz egy hasonló jótékonysági kezdeményezés, ahol szintén találkozhatnak a gyerekek velem, mint Bing nyuszival, Miki egérrel és Pókemberrel egy Interaktív roadshow keretében.

Egy kávé ára is segítség

Szombaton a mesefigurás animátor programok előtt 10 órakor kezdődik a jótékonysági és közlekedés biztonsági motoros és kerékpáros felvonulás és találkozó a Tudomány és Technika Háza előtt. A felvonulók a helyszínről 30-40 perces kört tesznek. Érkeznek a veterán motorosok, a Spider mentőcsoport, a Jockey Jockers és a Vad Kelet zenekar és még sokan mások, akiket mind a nagy dumás Lehoczki Évi fog felkonferálni.

– A kitelepülésen 11-től fél órás interaktív táncos showval kezdünk, amibe bevonjuk majd a megjelent gyerekeket. 11.30-tól pedig közönségtalálkozót tartunk, ahol ott lesz Loopy, Bing, Pókember, mini Pókember, Miki egér és Mini egér. Őket lehet majd ölelgetni és fotózkodni velük. Az arcfestést szintén én csinálom és arany csillámtetoválás is lesz. A pénzadományokat a kitett urnába lehet majd belehelyezni Krisztián javára, körülbelül akkora összegben, amekkorát a szülők szánnak az általunk nyújtott élményért. Viszont, ha egy kávé árát beleteszik, már az is nagyon nagy segítség – mondta Dudás Ildikó.

Spontán akciók a városban

Leggyakrabban a Szinvapark környékén lehet összefutni Miskolcon a három rajzfilmekből kipattant jó baráttal.

– Manapság Bing az egyik legnépszerűbb mesefigura a kisebb gyerekek között. Sokáig a 3 és fél éves kisfiam, Benett kedvence is Bing nyuszi volt és jelmezt kért tőlem. Igazából ő adta az ötletet a beöltözéshez. Ma már Pókembert szereti inkább, így maga is elkísér a fellépéseimre mini Pókemberként. Egyébként a szakmám animátor, amihez szintén jól passzol ez a fajta mókás szerepjátszás. Barátaimmal Loppy-val, a miskolci farkassal és Pókemberrel szeretnénk feldobni a gyermekes családok szürke hétköznapjait, ezért sok helyen előfordulunk Miskolcon. Egy hete például a Célpont Közösségi Tér előtt lehetett velünk találkozni és szelfizni egy fél órára, ahol még Loppy-val táncra is perdültünk. Ilyenkor nemcsak gyerekek, hanem néha idősek is megjelennek a helyszínen. Már olyan is előfordult, hogy valakitől verset kaptunk ajándékba. Fogunk szervezni több ilyen spontán akciót, ezért érdemes figyelni a „Bing nyuszi” közösségi oldalt, ahol közvetlenül a megjelenéseink előtt jelzünk. Mivel a Szinvapark közelében lakom, ezért ott tűnünk föl a leggyakrabban, de a bevásárlóközpontba nem mehetünk be. Emellett nem régen jártunk a Törpördögök játszóházban, egy ismert játékboltban és Kistokajban az óvodában. A következő úticél pedig a Diósgyőri városközpont lesz. Továbbá szeretnénk eljutni más városokba is – sorolta a Bing nyuszi megszemélyesítő édesanya.