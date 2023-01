Újabb tűzoltó gyermekének szervez jótékonysági futást a Supersum Alapítvány. A futás áprilisban lesz Tiszaújvárosban, de aki tud, már most is segíthet, hiszen a két és fél éves Krisztiánnak nagy szüksége van a fejlesztésekre, kezelésekre. A család élete egyik napról a másikra fordult fel fenekestül, amikor az akkor 8 hónapos kisfiú a védőoltások ellenére agyhártyagyulladást kapott. Minderről az édesanya, Baka-Viski Eszter mesélt portálunknak, aki rendkívül erős, igazi harcos, az egész életét arra tette fel, hogy gyermeke önálló életre legyen majd képes, de a történet végén elsírta magát. Bizony ennyi bánat és kétségbeesés nagyon sok egy szülőnek.

Az intenzíven

– Krisztián 2021 januárjában került kórházba erős hányás miatt. Más, különös tünete nem volt, az orvos azt mondta, maradjunk bent még egy napig megfigyelésre, kap infúziót és másnap hazamehetünk. Másnap reggel fél 6 körül megetettem, de délelőtt már nem lehetett felébreszteni. Kinyitotta a szemét, rám nézett, de aztán csak aludt és aludt. Akkor derült ki, hogy komolyabb lehet a baj. Az orvosok elvégezték a gerincvíz-csapolást, és kiderült, hogy a kisfiamnak agyhártyagyulladása van. Addig semmi tünet nem utalt erre. Azonnal az intenzív osztályra kerültünk, ahol már jelentkeztek az összetéveszthetetlen tünetek. A kezdődő görcsöket gyógyszerekkel tudták féken tartani. Krisztián kómába esett, és négy hétig fel sem ébredt. Ebből két és fél hetet lélegeztetőgépen töltött, így próbálták tehermentesíteni a szervezetét. Amikor levették a gépről, pár nap múlva kezdte nyitni a szemét. Addig minden nap rettegéssel telt, az sem volt biztos, hogy a másnapot megéri. De igazi kis harcos, itt maradt velünk. Mindennap ezért imádkoztunk – tette hozzá Eszter.

Nagy a baj

Azonban mire a kisfiú magához tért a kómából, elveszítette a látását és a hallását. Az intenzíves orvos már jelezte, hogy valószínűleg nem fog látni, mert nagyon-nagyon rossz a pupilla-reakciója.

– Amikor az intenzív után lekerültünk a belgyógyászatra, ahol négy hetet töltöttünk, akkor kezdtem gyanakodni, hogy a hallásával is komoly gondok vannak. Itthon egyre biztosabbá vált a gyanúm, és 2021 szeptember végén sikerült megcsináltatnunk a hallásvizsgálatot. Kiderült, hogy mindkét fülén nagyon nagy mértékű idegi hallásvesztése van. Kaptunk nagy teljesítményű hallókészülékeket, de az nem segített, annyira kevés maradványhallása maradt Krisztiánnak. Tavaly decemberben sikerült a cochlearis implantátum beültetése, ezzel esélyt kaptunk, hogy a kisfiunk jobb fülére vissza tudjuk adni a hallását. A napokban megyünk Szegedre, ahol megkapja a külső egységet, a készüléket be is kapcsolják, és nagyon bízom benne, hogy ez lesz az igazi, nagy áttörés – tette hozzá bizakodva az édesanya.

Intenzív fejlesztés

Elmondta azt is, hogy Krisztián a betegsége előtt egyszer sem volt beteg, szépen fejlődött. Tudott ülni és az ágy mellett már álldogálva játszott. Aztán megtörtént a baj, és egyik napról a másikra az életéért kellett küzdeni. Amikor hazakerültek a kórházból, gőzerővel fogtak neki a lehetőségek felkutatásának, mert minden fejlesztést meg akartak adni a kisfiúnak, ami csak Magyarországon elérhető. Folyamatosan járnak Miskolcra a Velkey László Gyermekegészségügyi központba gyógytornára, masszázsra, fizikoterápiára és gyógypedagógiai fejlesztésre. Ezenkívül a Református EGYMI Miskolci Tagintézményébe járnak, Krisztián itt is kap gyógytornát, valamint látás- és hallásfejlesztést.

– Megvizsgáltattuk a szemét a fővárosban, és azt az eredményt kaptuk, hogy a fényt érzékeli, tehát a fény áthalad a szemén és a látóidegeken, el is érkezik az agy megfelelő területére. A főorvos azt mondta, valószínűleg azért nem lát, mert azok az agyi területek sérülhettek, amelyek a képfeldolgozásért felelősek. Sajnos Krisztián a mai napig nem képes önálló nagymozgásokra. Segítséggel igen, de önállóan például még nem tud hasra fordulni – sorolta Eszter.

Megtudtuk, szeretnének eljutni a solymári Borsóházba, ahol intenzív és komplex fejlesztés történik, és az intézmény nagyon sok gyermeknek segített már. A fejlesztések azonban sokba kerülnek, ezért nagy szükség van a támogatásra. De keresnek más lehetőségeket is, amelyek javíthatnának Krisztián állapotán. Ezért a jótanácsokért is nagyon hálásak lennének.

A támogatás módjai megtalálhatók a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán: