Az Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány által működtetett Avalon International School (AIS) az első Cambridge-i rendszerre épülő magániskola Miskolcon és térségében. A 2019 szeptemberében nyílt iskola és óvoda színvonalas nevelési, valamint oktatási lehetőséget biztosít azon miskolci és környékbeli diákok számára, akik már egészen pici kortól egy nemzetközi környezetben és oktatásban szeretnének részesülni, illetve mindazon diákok számára, akik akár a negyedik osztályt követően vagy akár hamarabb is nemzetközi oktatásban szeretnék tanulmányaikat folytatni.

Az intézmény felmenő rendszerben növekszik, így a 2023/24-es tanévben a három óvodai csoport mellett már elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes és ötödikes diákok oktatást fogja biztosítani az AIS. A jelenleg megszerzett plusz akkreditációnak köszönhetően ezentúl már 15 éves korig tanulnak a cambridge-i módszer szerint a miskolci intézmény tanulói.

6+6 osztályos rendszer

– A Cambridge-i rendszert talán a magyar 6+6 osztályos rendszerhez lehet hasonlítani. Az első hat év az általános iskola (Cambridge Primary School), utána viszont a magyar hatosztályos gimnáziummal ellentétben itt egy hét éves képzés kezdődik. Ez a hét év három szakaszból áll: Cambridge Lower Secondary (3 év), Cambridge Upper Secondary (gimnázium 2. szakasz, 2 év), végül a Cambridge Advanced Secondary (gimnázium 3. szakasz, 2 év). Az AIS alapításakor csak az óvodát és a Primary School-t indítottuk el, hiszen mi is felmenőrendszerben, szakaszonként építkezünk. 2022 novemberében intézményünk a Lower Secondary oktatási programra is akkreditálttá vált, így a Cambridge-i rendszerű gimnáziumi oktatás első szakaszában folytathatják diákjaink tanulmányaikat az általános iskola elvégzése után. Természetesen itt nem állunk meg, a további gimnáziumi szakaszok indítását is tervezzük, így egészen a nemzetközi érettségi megszerzéséig tudjuk diákjaink számára majd biztosítani az egyéniség és személyiség-központú, minőségi nemzetközi oktatást – mondta el az intézmény képzési palettájának bővüléséről Oláh Tünde, az Avalon International School igazgatója.

Közösséget építenek

A Cambridge-i oktatási program és az Avalon Nemzetközi Iskola által alkalmazott módszertan a gyerekeket az életre készíti fel, hiszen egy életre szóló kíváncsiságot és tanulásvágyat alakít ki a diákokban, akik tudatos és felelősségteljes diákokká válnak az AIS falai között. Az AIS

arra készíti fel őket, hogy képesek legyenek sikeresen megbirkózni a jövő kihívásaival, csapatban tudjanak dolgozni, innovatívak és döntésképesek legyenek, illetve, hogy egy szép jövőt formáljanak mind a saját, mind a további generációk számára. Ennek érdekében a tanulási folyamatban a projekt-módszer és az együttműködésre épülő munkaformák kapnak hangsúlyos szerepet.

Az Avalon Nemzetközi Iskola legfőbb célkitűzése, hogy olyan közösséget alakítson ki, amelyben minden egyes diák külön egyéni figyelemben részesül, támogatást kap, hogy ennek köszönhetően gyermekekből felelősségteljes, nemzetközi gondolkodásmóddal rendelkező fiatalokká váljanak.