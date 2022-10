Leírhatatlan az öröme Fehérvári Donátnak, aki tavaly legóból tervezett egy csocsóasztalt, most pedig valóra vált az álma: az apró elemekből összeállítható játék novembertől már kapható lesz. Mint arról korábban beszámoltunk, a Földes Ferenc Gimnázium 11.-es diákja 2020 decemberében látta meg a hirdetést a Lego Ideas oldalán. Ide nevezett egy legókockákból épített csocsóasztallal. Az ötlet nemcsak a zsűri tetszését nyerte el, hanem a rajongókét is, hiszen a beérkezett pályamunkák közül ez a szett kapta a legtöbb szavazatot.

Nem véletlen Donát technika iránti érdeklődése, hiszen a gimnáziumban speciális matek tagozatra jár. A matek mellett a fizika a kedvenc tantárgya. Azonban nemcsak a dicsőség az övé, hanem kereshet is az ötletével. A bevétel egy százaléka őt illeti majd meg.

Stabilabb lett

– Nagyon örülök az elkészült szettnek, mert rendkívül kíváncsi voltam arra, hogy milyen lesz a végleges modell – mondta portálunknak a tehetséges diák. – Igazából ezt a verziót már fél éve megmutatták nekem, de nagyon izgatott, hogy mennyit változik. Az is érdekelt, hogy milyen lesz összeépíteni. Szerintem nagyon jó munkát végzett a Lego – hangsúlyozta Donát. Részletezte: az ő terveihez képest sokat változott a csocsóasztal. Azonban az előnyére, hiszen sokkal stabilabb lett, mivel a mérete kisebb. Ennek köszönhetően kiválóan lehet vele játszani. Persze nem az igazi, nagy méretű csocsóasztalra kell gondolni, hanem egy kisebbre, amivel ketten kiválóan tudnak szórakozni. A játékosfigurák nem akadnak össze, az alapja pedig nem esik szét.

Díszesebb, érdekesebb

– Az általam tervezett asztal kinézete egyszerű, letisztult volt, a végleges azonban sokkal díszesebb, emiatt jóval érdekesebb összerakni. Az enyém 1600 darabból állt, viszont nem volt ennyire stabil, a mostani 2337 elemet tartalmaz. Az általam tervezett csocsót mindenképpen az előnyére változtatta meg a cég – fogalmazott Donát. Elárulta azt is, hogy mostanában nem tervez újabb játékot a Lego Ideasre, csak ránéz olykor az oldalra, hogy milyen újabb pályázatokat hirdetnek. Sokkal jobban érdekli a Rebrickable oldal, ahol útmutatókat töltenek fel alternatív modellekhez. Donát is készít ilyeneket. Egy már meglévő szettből tervez valami teljesen mást, például terepjáróból targoncát vagy versenyautóból kamiont. Ehhez leírást is készít, amit feltölt, és mások megvásárolhatják.

Fehérvári Donátnak a legózás a legkedveltebb időtöltése

Fotós: Ádám János

Donát nemcsak légóépítésben tehetséges, de a fizika terén is jeleskedik. Tavasszal Csehországban járt az Európai Uniós Természettudományos Olimpián. Ez csapatverseny volt, aminek egy kémikus, egy biológus és egy fizikus volt a tagja. Donát az utóbbi szerepét vállalta, és társaival együtt ezüstérmet szereztek.

Több órát

A tehetséges fiatal kíváncsian várja a következő hónapokat, mert akkor derül ki, vajon mennyi lesz az a bizonyos, eladásból származó egy százalék. Reménykedik, hogy nem kevés. Elmondta azt is, a legózás a legkedvesebb időtöltése. Naponta több órát foglalkozik építéssel, de nem az útmutató szerint, hanem ő maga találja ki, hogy mit lehet kihozni egy-egy szettből. A mechanikus építményeket kedveli a Lego Technic világából. Távirányítós autókat, váltókat, felfüggesztéseket és egyéb mechanikákat hoz létre az építőelemekből. A nyári szünetben rengeteget legózik, de a tanévben is rászánt heti 10–15 órát. Ezek után nem is csodálkozhatunk, hogy ötlete óriási sikert aratott.