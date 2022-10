– Először is szögezzük le, hogy a kutya és a macska is húsevő, ellentétben az emberrel, aki mindenevő – mondta dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos, a Miskolci Állatkórház állatorvosa. – Ez azért fontos, mert eltérő a táplálkozási igényünk. Nekünk azt mondja az orvos, hogy minél sokrétűbben táplálkozzunk, minél változatosabban, mindenből egy picit együnk, és úgy leszünk egészségesek. A kutyáknak és a macskáknak pont a fordítottját javasolja az állatorvos – fejtette ki a szakember. – Ott minél állandóbb legyen a táplálás, ugyanis nekik sokkal kevésbé tud alkalmazkodni az emésztésük ahhoz, hogy mindig mást kapjanak. Jellemző gazdis viselkedés, hogy a kiskutya nehogy megunja az eleségét, ezért ma ilyet adok neki, holnap olyat. Összevásárolgatok három-négyféle száraztápot, meg mellé még egy kis konzervet, és még egy kis maradékot is adok neki a sült husiból vasárnap. Ezzel nagyon jó kis hasmenéseket tudunk előidézni a kutyánál, és nem érti a gazdi, milyen hibát követett el. Azért fontos ezt leszögezni, mert ez abből fakad, hogy eltérő fajokról van szó, ők az evolúciós fejlődésük során erre a táplálkozásra állítódtak be, és emiatt nekik minél állandóbb táplálékforrásra van szükségük. Azt szoktuk javasolni, hogy egy felnőtt, egészséges kutyának vagy macskának, ha találtunk egy olyan tápot, ami egészséges, jó minőségű, teljes értékű, és az állat elfogadja, akkor azon ne nagyon változtassunk. Akár egész életében azt adjuk neki – javasolta a kisállatgyógyász. – Nagyon hangsúlyos, hogy egészséges legyen a táp, ne tartalmazzon semmi olyan adalékanyagot vagy alkotóelemet, ami az egészség szempontjából veszélyes lehet, például színezékek vagy adalékanyagok. Ugyanis ezek nem biztos, hogy úgy lesznek ártalmasak, mint a méreg, amit hogyha lenyel az állat, belepusztul. Hanem úgy kell gondolkodnunk, hogy ezeket hosszú hónapokon keresztül fogja enni az állat, és ilyenformán bizonyos alkotóelemei a kereskedelmi forgalomban kapható tápoknak is gondot okozhatnak. Az is fontos, hogy teljes értékű legyen a táp, mert vannak például húskonzervek, amelyek csak egy részét biztosítják a táplálásnak. A teljes értékű táp esetében benne van a zsír, a fehérje, a szénhidrát, a megfelelő vitamin- és ásványianyag-tartalom. Látszatra megtévesztő lehet, tehát el kell olvasni alaposan a csomagolást. A húsevőség nem azt jelenti, hogy ezeknek az állatoknak, kizárólag színhúsra van szükségük – összegezte dr. Puskás Gábor.

