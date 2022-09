Harmadik alkalommal szerveznek Kerekeken az állatokért címmel adomány­akciót a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) négylábú árváinak autós és motoros baráti társaságok. Mindenkit várnak az Auchan Dél-Miskolc parkolójába szombaton 10-től 15 óráig, aki szívén viseli a gazdátlan állatok sorsát, és szívesen megnézné a különleges járműkiállítást. A szervezők ezúttal nem pénzadományokat gyűjtenek, hanem a menhely számára hasznos dolgokat: száraz és nedves kutya- és macskatápot, macskaalmot, tisztítószereket, papír kéztörlőt, gumikesztyűt, Betadine-t sebkezelésre, rossz törülközőket és ágyneműket. A helyszínen a menhely munkatársaival is lehet majd találkozni.

Maguk is állatbarátok

– Összefogtunk a helyi motorosokkal és autósokkal, és a tavalyi adománygyűjtés nagy sikerére való tekintettel idén is megrendezzük járműkiállítással egybekötött akciónkat – mondta Zsóka István, a More Than Classic autóscsoport vezetője, aki a North-East Company és az EvuGaben Photo csoportokkal közösen szervezi a rendezvényt. – A járókelők már messziről megcsodálhatják a járműveinket. Ezzel próbáljuk meg felhívni a figyelmet arra, hogy segítsenek a MÁSA lakóinak. Rendkívül sokszínű géppark­kal rendelkezünk. Az oldtimerektől kezdve egészen a youngtimereken át a 21. századi tuningautókig. Ezekből mind szeretnénk felvonultatni egy-egy különlegesebb darabot. Az eseményt most nem autóstalálkozó-jelleggel szervezzük, durrogtatni nem fogunk, inkább a beszélgetésé lesz a főszerep. Viszont ha valaki külön kéri, akkor biztosan akad olyan tulajdonos, aki szívesen elviszi egy körre.

– Az egész ötlet úgy merült fel, hogy sokan közölünk állattartók és mindannyian állatbarátok vagyunk. Nekem például négy mentett kutyusom van, akiket az utcáról fogadtam be. Évente egyszer-kétszer szoktam kóbor kutyákat gazdásítani is. A MÁSA pedig kifejezetten szimpatikus nekünk, mert 400 lakója van, és egyáltalán nem alkalmaz altatást. Tudjuk, hogy nem egyszerű ennyi állatról gondoskodni. Az adományakció végeztével 15 órakor konvojba rendeződünk, és elvisszük a menhelyre az adományt. Tavaly 4 tonna tápot sikerült összegyűjtenünk – fűzte hozzá.