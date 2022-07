Már közhely – de még mindig szed áldozatokat lakástulajdonosok körében, miközben köztudott -, hogy a nyaralásról készült képeket csak napokkal hazatértünk után szabad feltölteni a közösségi felületekre.

Kinek látszol?

- Ha kiposztoljuk a közösségi médiában, hogy mi most nyaralunk, jó messzire vagyunk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a lakást őrizetlenül hagytuk – hangsúlyozta Perjési Zsolt biztonsági tanácsadó. - Vagyis ha még gazdagabbnak és még sikeresebbnek látszunk ezeken az oldalakon, még inkább felhívhatjuk a figyelmünket az otthonunkra. Az összes rendőrségi tájékoztatás ilyenkor arról szól, ha lehet, akkor ne reklámozzuk, hogy elutaztunk otthonról, mert akkor bajba kerülhetünk.

Hotelbiztonság a recepción

- Ha visszük a családi ékszert és az értékeinket, akkor a szállodai szoba sem biztos, hogy kellően véd minket a besurranó tolvajok ellen. Ha vannak értéktárgyaink – számítógép, drága óra - , akkor érdemes megkérdezni, hogy van-e olyan széf, ami a recepciónál van, ahol garantálják a biztonságukat. Mert a szobaszéfek ugyan ott vannak a szállodai szobában, de ki szokták rá írni, hogy nem vállalják a felelősséget azért, ha valaki azt megdézsmálja – hangsúlyozta Perjési Zsolt biztonsági tanácsadó.

Bankkártya-klónozás ellen

- Vannak olyan országok, ahol híresen hajlamosak klónozni a bankkártyát. Vagyis ha lehúzzuk egy benzinkútnál, akkor annak bizonyos mértékig az adatait tárolhatják, és ha bármi miatt megemelt limitet engedélyeztünk, akkor máris bajba kerülhetünk. Azt szoktam javasolni, hogy akinek van okosórája, vagy telefonja, akkor fizessen azzal, mert az egyérintéses fizetéssel már egy másik kategóriába kerülünk. Emellett több olyan bankkártya-szolgáltató is létezik, amelyik internetes vásárlásnál, vagy gyanúsabb vásárlásnál lehetővé teszi, hogy virtuális kártyát hozzunk létre, amelyik csak addig érvényes, amíg el nem használtuk, vissza nem vontuk, vagyis legközelebb azokkal a dolgokkal már már nem ér semmit, aki ezt ellopja – hangsúlyozta a biztonsági tanácsadó.

Elveszett gyerekek

Nyaraláskor nagy lehet a tömeg, mehetünk olyan helyre, a hol a család legvédtelenebb tagjai egyetlen pillanat alatt köddé válhatnak. - Célszerű mindig tisztázni, hogy hova menjünk, hol van az a hely, ahol majd „találkozunk, ha baj van.”. Magyarul egy bevásárlóközpontban, vagy egy strandon, mindig jelöljünk ki olyan helyet, ahol ha elveszítjük egymást, találkozhatunk, ahol mindannyian tudják, ide kell majd menniük – hangsúlyozta Perjési Zsolt.

Törülközővel letakarva

Az értéktárgyainkat ne viseljük látványosan. - Vannak olyan országok, ahol hajlamosak kikapkodni a kezünkből is ezeket. Például telefonálsz, és a járdán jön egy biciklis, rolleres vagy autós, és kikapja a kezedből a telefont, majd elrohan vele. Célszerű tájékozódni, mielőtt utazunk, hogy az az ország, ahova megyünk nyaralni, milyen sajátosságokkal bír ilyen szempontból. Magyarországon például a törülközővel letakart pénztárca - bármennyire bízunk ebben - nincs páncélszekrényben, Perjési Zsolt biztonsági tanácsadó szerint. - Nagyobb összeget nem célszerű magunkkal vinni a strandra, vagy a Balaton partara, mert annak könnyen lába kelhet. Vannak olyanfajta – erre szakosodott csapatok-, akik a fürdőzők értéktárgyait hajlamosak eltulajdonítani – mondta.

Itthon hagyott ház

Lehet kapni olyan lámpát, ami időnként bekapcsol és a televízió képernyőjének a vibrálását szimulálja. Ismertette Perjési Zsolt, aki hozzátette, okosházaknál például be lehet programozni azt a funkciót, hogy felkapcsolja és lekapcsolja a lámpát, mintha otthon lennénk.

Függöny ki-be

Általában érdemes megkérni a szomszédokat, hogy locsolják a virágot, és ha van olyan bizalmi ember, akkor nem kiszámítható időszakokban, naponta egyszer-kétszer menjen a házhoz, ürítse ki a kukát és a postaládát, mert ha levélszekrény nagyon meg van telve, akkor az is jelzés lehet a betörőknek a biztonsági tanácsadó szerint.

Fontos telefonszámok

- Ha külföldre készülünk, akkor érdemes az adott ország turisztikai hivatalának és a magyar követségnek is elolvasni az idevonatkozó, honlapjukon lévő ismertetőit. Érdemes tudni, hogy mik az adott ország segélyhívószámai. Mivel nem ritka, hogy repülőjáratot törölnek, és csomagok is eltűnhetnek, fontos lehet az adott ország konzulátusának a száma is hangsúlyozza a biztonsági tanácsadó. - Ha például ellopják a pénzünket, akkor a magyar nagykövetség ad kölcsön, amit nyilván vissza kell majd fizetnünk, de éjjel-nappal lehet őket hívni, ha ilyen módon megszorulunk, mert a magyar állam gondoskodik az állampolgárairól, csak tudjuk, hol kérjünk segítséget – hangsúlyozta Perjési Zsolt, biztonsági tanácsadó.