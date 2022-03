Az idén ismét milliós fődíjért indulnak az országos tizenegyesrúgó bajnokság nevezői: az akció több mint száz selejtező helyszíne között határon túli sportpályák – három erdélyi és egy felvidéki – is található. Ráadásul nemcsak a házigazdák szintjén nyújt újdonságot a versenysorozat, hanem azzal is, hogy a gyerekek és a hölgyek is próbára tehetik ügyességüket.



Ötvenen belül



– Az országhatáron túlról Dunaszerdahely, Székelyvarság, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy is várja a célzókat – mondta Belicza János kelet-magyarországi helyszínmenedzser, a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnöke, aki játékvezetőként is szolgálja a sportágat.



– A területi fordulók májusban kezdődnek és augusztusig tartanak. A megyei döntőkre, majd az országos fináléra ősszel kerül sor. A legjobbak ismét az ország legújabb stadionjában, a Bozsik Arénában küzdenek az egymillió forintos fődíjért. A tavalyi kiíráshoz képest fontos változás, hogy minden nevező a lakóhelyéhez ötven kilométeren belül selejtezhet, és minden jelentkező legalább két kört mehet: az első fordulóban hibázók pótselejtezőn javíthatnak. Érdekesség, hogy a tavalyi győztes is kihagyta az első büntetőjét, de utána csaknem százat értékesített a végső győzelemig.



A versenysorozatra jelentkezni ezen a honlapon lehet: tizenegyesrugo.hu



(A borítóképen: Az esemény fővédnöke Király Gábor száznyolcszoros válogatott kapus)