Az állatbarátok körében népszerű látványosság a Miskolci Állatkertben a barna medvékkel kapcsolatos néphagyomány, amely Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez, február 2-höz kötődik.

Ezen a napon Forgó Dorka és Füles Borka maciktól várják, hogy megjósolják a tavaszt.

A néphiedelem szerint ugyanis, hogyha a medve ilyenkor meglátja az árnyékát, akkor még visszabújik barlangjába szenderegni, mert hosszú lesz a tél. Ha azonban nem látja meg, akkor kint marad, és hamarosan beköszönt a tavasz.

A jeles napon, szerdán 10 órától ebből az apropóból rendeznek Medvelest a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban, amit látványetetések kísérnek. Délelőtt 11-től az ormányos medvékkel, 12-től pedig a játékos mosómedvékkel ismerkedhetnek meg a látogatók. A két nőstény barna medve egyébként 2011-ben jött a világra a Koppenhágai Állatkertben. Egy évvel később kerültek Miskolcra a dán fővárosból, és azóta az állatkert legkedveltebb lakói közé tartoznak.

Részleges téli álom

A barna medvékről tévesen az él a köztudatban, hogy téli álmot alszanak, de a valóságban ez nem egészen így van. Tényleg elvonulnak minden évben téli pihenőre, de más emlősökkel ellentétben ők nem hibernálódnak. A testhőmérsékletük sem csökken jelentősen, csak néhány fokkal lesz alacsonyabb. A természetben is gyakran fel szoktak ébredni télen, és ha van rá lehetőségük, akkor táplálkoznak. Bár gyakran a nagyragadozók között tartják őket számon, de valójában mindenevő állatok. A hús mellett táplálékuk nagy része növényi eredetű. Szívesen fogyasztanak erdei bogyókat, sőt mézet is. Szokatlan módon a nőstények a téli időszakban hozzák világra a bocsaikat. Az európai barna medvék akár 30-40 éves korukig is elélnek – olvasható az állatkert honlapján.

(A borítóképen: Barna medve a Miskolci Állatkertben. Szerdán lesz a Medveles)