Betiltotta az angol buldog tenyésztését a Norvég Állatvédelmi Tanács január 31-től. A tanács úgy véli, hogy egyes fajták mára annyi ­súlyos egészségügyi problémát halmoztak fel a túltenyésztés miatt, hogy az állatvédelmi törvények betartásával további tenyésztésük nem lehetséges – írja közösségi oldalán a SciDog Kutyaegyetem. – Például a koponya rövidülésének következtében kialakuló súlyos betegségeik közül az angol buldogoknál gyakori a ­brachycephal légúti szindróma, ami nehezített légzést okoz. Egy olvasónk kért felvilágosítást a nyomott orrú kutyusok genetikai betegségeiről, mert azt tervezi, hogy ilyen állatot szerez be.

– Hazánkban gyakrabban vásárolnak a gazdik francia buldogot és mopszot, de az angol buldog sem ritka. Mindhárom kutyafajtánál gyakoriak a bőrproblémák, térdízületi megbetegedések, allergiás tünetek az említett brachycephal szindrómával járó légzőszeri problémák mellett – sorolta dr. Vass Andrea kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos.

– Aranyosnak tűnhet, hogy kedvencünk horkol, röfög, de ez neki egyáltalán nem komfortos. Nehezen kap levegőt, és egy rövid séta is megterhelő lehet számára. A rövid orr miatt gyakori a befelé forduló szemhéj, a szaruhártya-sérülések is. Az elhízás, a nagy meleg és a túlzott izgalom sokat ronthat az állapotán. A nyomott orrú kutyusok műtéti altatása is fokozott kockázatot jelent. A betegségek többsége sajnos nem megelőzhető. Az ízületi megbetegedések egy része kiküszöbölhető porcerősítő adagolásával, de a légzőszeri tünetek a fej anatómiája miatt mindenképpen előfordulnak.

Bár a szóban forgó fajták aranyos, családszerető állatok, de előzetesen tájékozódni kell a betegségeikről.

– Sokszor szembesülünk azzal a rendelőben, hogy a tulajdonosokat felkészületlenül éri, hogy az újonnan vásárolt kiskutyával mennyi probléma van. A szuszugós kutyák esetében szükséges egy állapot- és fizikális felmérés, RTG-, esetleg endoszkópos vizsgálat, hogy lássuk, milyen súlyos a probléma. Gyógyszeresen maximum a tünetek egy részét lehet enyhíteni, súlyos esetben műtéti úton lehetséges segíteni. A koponyát érintő elváltozások igazolására CT- vagy MR-vizsgálat szükséges, a vizsgálatok eredményének függvényében kaphatnak gyógyszert a kutyusok. Műtéttel megnagyobbítható az orrnyílás, korrigálható a túl hosszú lágy szájpadlás, és lehet javítani az összeesett légcső állapotán – fejtette ki az állatorvos.

Tanácsokkal segítjük az állattartókat kedvenceik egészségmegőrzése vagy gyógyulása érdekében. Állatorvos szakértőink, dr. Vass Andrea kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, dr. Pál Petra kórházi állatorvos és dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos válaszolnak hétről hétre olvasóink kérdéseire, amelyeket az [email protected] címre várunk.

(A borítóképen: Egy rövid séta is megterhelő lehet számukra)