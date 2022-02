Gyermekkori emlékek

"Az a hely egy letűnt kor régi szép emlékei számomra, ahol megfizethető áron, jó minőségi ételeket ehettünk. Először még kislányként, egy unokatestvérem esküvőjén voltam ott a szüleimmel, 1978-ban. Aztán az én szalagavatóm is itt volt. De nagyon sok hajnalig tartó bulin éreztem itt jól magam. A férjemet is itt ismertem meg 1985-ben. Ma már nincsenek ilyen helyek. Sajnálom a mai fiatalokat, akik már nem fogják megismerni ezt a fajta szórakozást, az élő zene varázsát. Szép volt maga a környezet is. Édesapám a közeli Lenin Kohászati Művekben dolgozott, anyukám is, és ha meg akarta lepni, akkor oda vitt el minket egy vacsorára. Ha elmegyek arra, sokszor elszorul a szívem, eszembe jut, hogy lehetett hagyni így tönkre menni azt a patinás szép épületet. Én a környéken élek, és elég gyakran látom ezt az egykor szép épületet" - révedt a múltba Lipták Valéria.

Fiatalság, boldogság

"1972-ben ott volt a szalagavatónk a Gábor Áron Szakképző Iskola egykori 4b osztályával. Öt évvel később a találkozót egyik osztálytársam az akkori Avas szállóba szervezte. Megettük a vacsorát, és úgy döntöttünk, hozzánk a Hámor Étterem jobban illik, így átmentünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Még voltam benne akkor is, amikor már Tutto Mobiliként működött. Kár érte!" - idézte fel emlékeit Szabó Etelka.

Bálok, esküvők

"1975. júliusától dolgoztam a Bükkvidéki Vendéglátóipari Vállalatnál közgazdasági érettségim után. Először a központi raktárba vettek föl, melynek tevékenysége volt az üzemi konyhák, éttermek ellátása alapanyagokkal, illetve munkaruha kiadás. Itt kb egy évet dolgoztam, mert visszajött, akinek a helyére alkalmaztak. Az akkori igazgató bekéretett és munkám alapján három állásajánlatot kaptam, hogy járjam végig, nézzek szét és döntsek! Ennek alapján jutottam el a Hámor Étterembe, ahol adminisztratív vezetőhelyettesi beosztást kaptam. Megfogott az épület szépsége a büfétől kezdve az éttermi részekig. Megismerkedtem mindenkivel, nagyon jó képességű emberek dolgoztak, a vezetőkkel is jól kijöttem. Hamar aktív vezető lettem, az élelmiszer raktárban helyettes. Itt rendeltünk meg mindent a több ezer ember ebédjéhez, hiszen az LKM-ben dolgozóknak is főztünk, óvodáknak szintén. Mellettünk működött a cukrászüzem, mely finom és gyönyörű édességeket készített! A báli szezonban szinte minden teremben folyt a tánc. Nem tudnám felsorolni, de volt vadász,- horgász,- kisiparosok,- farsangi bál. Egyszer magam is kipróbálhattam a báli kiszolgálást, felkértek kisegítésre. A bál mindig vacsorával kezdődött, ami több fogásos volt, ezt mind ki kellett vinni. Ezt az élményt sohasem felejtettem el. Az akkori május elsejék és augusztus 20-adikák jelentős események voltak a Hámor Étterem életében, hiszen kitelepültünk a Csanyikba. A vállalatok biztosították dolgozóiknak a megrendelést, aminek a végrehajtása az étterem dolga volt. Ebédet főzni szintén több ezer embernek folyamatosan és kiszolgálni a többi vendéget. Többször sikerült részt vennem ilyen eseményen, fantasztikus élmény volt minden vendégnek. Mi a végére szinte alig álltunk, de mindenki ott volt és dolgozott az étteremből. Azt hiszem, a mai napig még sokan emlékeznek ezekre a nagyobb rendezvényekre, de az étterem vállalt egyéb rendezvényeket is, mint esküvők, szalagavatók, a már megszűnt régi Vasas Művelődési házban tartott találkozók ellátását is - mesélte özv. Szabó Béláné, Szabó Edit.

A mai fiataloknak mi marad?

A mai fiatalok már csak ezekből a csodás történetekből ismerhetik meg a múlt szépségeit. Vajon mi tudunk-e majd ilyen csodálatos emlékeket gyűjteni? Ha eltűnnek ezek a helyszínek, ha elmaradnak a híres rendezvények, mi miről fogunk mesélni gyermekeinknek, unokáinknak?