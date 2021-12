– A szülők igyekeznek az ünnepeket is emlékezetessé tenni. Mikulásra és karácsonyra gyermekeiknek ajándékot vásárolnak, nyilván az anyagi lehetőségeikhez mérten, de a növendékeink nem szokták azt mondani, hogy nekik nem hozott semmit a Mikulás. Egyébként nagyon várják a téli ünnepeket, nagy izgalommal készülnek rájuk. Természetesen az oviba is eljön minden évben a nagyszakállú, a csomagok megtöltésében segít a fenntartó is. Tavaly az egyik alapítvány támogatásával minden gyermeknek sikerült egy meséskönyvet ajándékozni. Boldogok voltunk, amikor az óvodásaink arról számoltak be, hogy otthon meséltek nekik a könyvből – újságolta Palik Szilvia. Elmondta azt is, hogy az adventi időszakban mindennap szereznek valamilyen meglepetést a gyerekeknek. Ez lehet egy-egy mese, dal, közös játék. Az óvó nénik báboznak a kicsiknek, akik ezáltal ráhangolódnak az ünnepekre. A Mikulás az idén beköltözik a tornateremben felállított házába. Ott látogatja meg őt minden csoport. A gyerekek énekelnek neki, lesznek közös játékok is, és természetesen mindenki megkapja a piros csomagot, tette hozzá a tagintézmény-vezető. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az óvoda kis növendékeinek öröméhez. Szerkesztőségünk földszinti ügyfélszolgálatán helyeztünk el egy nagy, piros dobozt, kérjük, ebbe dobják be a csokoládét, melyet a Nyitnikék óvoda gyermekeinek szánnak. Határidő december 3-a, déli 12 óra.