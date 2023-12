ATOMIC:

Tomi - gitár, ének

Zoli - dob

Szabi - basszusgitár

Deni - gitár

Diszkográfia: Atomkorszak (Demo 1988) * Black and Speed Metal (Válogatás 1989) * ...Életre ítélve (Demo 1989) * Végbement terv (Demo 1990) * Everything for the Nothing (Demo 1990) * Who Hasn't Been Back (Demo 1991) * Slashing Dreams (Demo 1993) * Slashing Victory (1994) * Vigilant (Demo 1994) * Separate Races (2018) * Slashing Victory (LP, 25 éves jubileumi kiadás 2018) * Sátán Metál (1986-os demo, 2019) * Hate Transplant (2022)