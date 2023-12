Férjhez ment Vajna Timi! Mindezt egy Instagram posztban néhány fotóval mellékelve jelentette be. A következőket írta a bejegyzéshez:

„Mr es Mrs R. 🤍 2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is... Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan ( a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült. A nagy esküvő Montecitóban lesz, ha… Úgy érzem feladtam, nem bírom tovább…de mégsem tehetem és szeretnék erőt adni azoknak a bátor szívű mamáknak, akik a veszteség súlyát cipelik, hiszen csak ők tudhatják igazán, mennyire fáj ez. Szeretethullámot küldök azoknak, akik szívükben hordozzák a mennyország egy darabját és bízom benne, hogy 2024 mindenkinek meghozza a boldogságot és áldást... We stand united, holding sacred space for you and all the babies gone too soon. To the courageous mamas with hearts carrying the weight of loss, you are seen. You are loved. Together, we honor the little lights that flickered briefly but illuminated our hearts eternally. Sending waves of love to those who carry a piece of heaven in their hearts”

