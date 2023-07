Az országszerte népszerű előadóművész nem is olyan régen a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék-, vagyis vármegyei első osztályú csapatának trénereként hódolt hobbijának. A gyulai származású zenész és zeneszerző ugyanis a legmagasabb szintű munkára, vagyis az NB I.-re is feljogosító pro licenccel rendelkezik, mint ahogyan már dolgozott is a honi élvonalban.

A realos Nacho is

Hevesi Tamásról köztudott, hogy több évtizede – ahogyan fogalmazott – partnere a cukorbetegség, amelyet kontroll alatt tart, így megvan a társával. A labdarúgásban ugyancsak jó nevet szerzett tréner egy vasárnapi rádióműsorban elárulta, hogy a Real Madrid védője, José Ignacio Fernández Iglesias – játékosnevén Nacho – hozzá hasonló problémával küzd, de ez nem akadályozza meg abban, hogy profi szinten focizzon.

– Igen, a napokban Lengyelországban jártunk, és Varsóban megnyertük a cukorbetegekből álló válogatottak Európa-bajnokságát – mondta a vonal végén a speciális terület szövetségi kapitánya, amikor „csak gratulálni akarunk az aranyérméhez” ­ürüggyel felhívtuk. – A döntőben a házigazdákkal mértük össze tudásunkat, és ­0–0-s végeredmény után 3–1-re nyertük a büntetőpárbajt, így a végső siker is a miénk lett.

A mindig mosolygós művész úr közölte még, hogy sok koncertje van, s örömmel tölti el, hogy minden fellépésén telt ház előtt énekel.