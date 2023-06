Immár 50 éve töretlen az Edda Művek sikere. Mindez nem működne a zenekar motorja, Pataky Attila nélkül, aki ma is ugyanazzal az energiával lép színpadra, mint évtizedekkel ezelőtt. Pedig a sors nem volt hozzá mindig kegyes, nézett már szembe a halállal, elveszített sok fontos embert az életében, mégis pozitívan áll a jövő elé. A zenész felidézi Koltay Annával életének magas és mély pillanatait. A műsorban elhangzott, hogy 1974 óta több Edda dalszövegben is fellelhető a város és Pataky Attila vasgyári múltja.

Mint mondta, az Edda sikerének kulcsa a dalok szövegének örök érvényű mondanivalójában keresendően és a bennük lévő kettősségben, hiszen jól megfért egymás mellett a rock és a mély mondanivaló. A beszélgetésben szóba került az Edda egyik tagjának, Kun Péternek a halála is. A 71 éves énekes mesél világlátásáról, nézeteiről és optimizmusáról, ejtett szót a mulatós oldaláról is, de egy opera részletet is énekelt a műsorban.