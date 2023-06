Az Edda frontembere, mivel fia hasfájós gyerek volt, berakta a gyereket az akkori zsigulija hátsó ülésére és ment vele néhány kört a miskolci Népkertben, míg Gergő álomba nem szenderült – kezdték a közös élmények történetét.

Apa és fia elmondták, hogy meglehetősen szenvedélyes a viszonyuk, de mára már jól kezelik egymást, régen még, ahogy ők fogalmaztak, közös csajuk is volt. Pataky Attila említést tett 19 éves lány unokájáról is, aki mint mondták, örökölte felmenői temperamentumát. A páros, a műsorvezetők elmondása alapján Gyöngyösről esett be a stúdióba, ahol egy hatalmas bulit csaptak, mint ahogy azt már 12 éve közösen teszik. Gergő szerint édesapja azért is viselheti az extra fater jelzőt, mert a koncertek és bulik miatt ritkán volt otthon. Majd a páros a közelgő közös csíkszeredai turnéjukat ajánlották a nézők figyelmébe.