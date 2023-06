Kisebb közfelháborodást váltott ki a hazai internetes világban, hogy Nagy Alekosz valóságshow-hős, saját bevallása szerint nemzetközi sztár azt kérte, hogy valaki szereljen be neki egy ingyen klímát, mert, hogy az neki jár. Egészen pontosan azt írta a közösségi oldalán: „Tizenhárom évnyi most már nemzetközi sztárságom ideje alatt, én semmit sem kértem. Eljött hát az idő. A kérésem indokolt, szerény, és nem pofátlan az. Kérem, segítsenek! Szeretnék egy légkondit. Olyan megbízható rajongót keresek, aki légkondimat szereléssel együtt ingyen felajánlja, a munkát elvállalja. A reklám természetesen nem marad el”.

Ennek ellenére sokan pofátlannak találták a felhívást, amely azonban célt ért! „Egészen pontosan ma 11 ajánlat érkezett, és kivétel nélkül mindegyik komoly. Az ajánlat több esetben 350-400 ezer ft-os klímákat takart, amit külön köszönök. Nehéz volt dönteni, de végül egy miskolci cég lesz az, aki jövőhét szerdán úribecsületét adva, beszereli a vadiúj légkondíciónáló berendezésemet” – írta Alekosz a múlt hétvégén.

Magyarország a lehetőségek országa címmel aztán több videót is felrakott a szerelés folyamatáról, miközben ő egy fotelben ücsörögve bort kortyolgatott. Majd arról is felkerült egy videó, amikor elkészült a beszerelés, ebben a miskolci MA-építeam cég marketingmenedzsere is megszólal, aki elmondja, érdemes lesz a közösségi oldalukat követni, ugyanis Alekosszal közösen szavazást indítanak arról, hogy melyik gyerekkórháznak ajándékozzanak egy ilyen klímát.