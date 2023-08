Megújult Pollack Mihály síremléke Tahitótfalun Megújult a 250 éve született Pollack Mihály síremléke, a tahitótfalui temetőben okos parcellakövet is átadtak szerdán. Az ünnepi eseményen Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője az egyik legnagyobb magyar építészre emlékezve felidézte Pollack Mihály (1773–1855) legkiválóbb alkotásait, kiemelve, hogy életének fő műve, a Magyar Nemzeti Múzeum épülete mellett ő építette a Deák téri evangélikus templomot, a Sándor-palotát, a szekszárdi megyeházát, ő tervezte a jászberényi városházát, és az ő műve a Ludovika Akadémia is. Pollack Mihály síremlékét tanítványa, Ybl Miklós építette 1857-ben, az ő utolsó munkáját pedig Hauszmann Alajos fejezte be, akinek tanítványai közé tartozott Alpár Ignác – emlékeztetett az államtitkár, hozzátéve: ezek a géniuszok munkájukkal nagy mértékben meghatározták Magyarország mai arculatát, s a köztük lévő mester–tanítvány kapcsolat mutatja azt is, hogy a tudás generációkról generációkra hagyományozódik. „Az alapja ugyanaz a hit és szenvedély, de minden korban új és új arcát mutatja nekünk. Én úgy érzem, hogy ezt hívják kultúrának, és azt is gondolom, egy társadalom szövete annál erősebb, minél több ilyen gyönyörű szálból szövődik össze” – fogalmazott a politikus.