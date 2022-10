"Már az is felmerült bennem, hogy érdemes volt-e a gyereket ebbe az iskolába íratni. Az tény, hogy gyenge képességű diákokat ide nem vesznek fel, és egyébként is jellemzően jól szituált családok sarjai tanulnak itt. Az itt tanulóknál előfordulhat, hogy ha valaki egy kicsit is más, mint ők, azt könnyen kipécézhetik maguknak" – mondta a szülő, és hozzátette: így járt Bertold is.