Az árspekuláció is hozzájárult a magas inflációhoz a GVH-elnök szerint

Az infláció elleni küzdelem hatékony eszköze az online árfigyelő. Rigó Csaba Balázs szerint fontos platformja lett a kiskereskedelmi láncok versenyének – írja a Világgazdaság. Magasabb átvételi árakkal, tartósan drága energiával és a forint további gyengülésével számolhattak egyes nagy magyarországi áruházláncok tavaly ősszel, azonban ezen negatív gazdasági hatások mellett is garantálni akarták profitálásuk. Részben ezeknek köszönhető az, hogy itthon az élelmiszerek ára az egekbe emelkedett – erről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Rigó Csaba Balázs. Gyanús összejátszás jeleit is észlelte a hivatal a kiskereskedelemben: „országosan rögzíthették egyes üdítőitalok árait, ezért versenyfelügyeleti eljárást indítottunk. Amit még észleltünk, azt leginkább úgy nevezhetjük: árspekuláció.” – emelte ki Rigó Csaba. Hozzátéve, hogy: „ezt a legnagyobbak közé tartozó kiskereskedelmi bolthálózatoknál mutatta ki a GVH.” A hivatal szakemberei előre jelezték, hogy hatalmas áremelkedés jön az élelmiszereknél, azonban a drágulás Magyarországon duplája lett, mint amelyet máshol mértnek. Rigó Csaba Balázs szerint a háború, az aszály, a gyenge forint, de az uniós pénzek visszatartása is közrejátszott kisebb-nagyobb mértékben a helyzet alakulásában. A GVH elnöke szerint az online árfigyelő megfelelő eszköz arra, hogy segítsen kikényszeríteni a kiskereskedelmi láncoktól az árak csökkentését, mivel napi szinten adatokat kell szolgáltatniuk a rendszer felé.

A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!