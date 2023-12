Ha karácsony, akkor szinte borítékolható a „Reszkessetek, betörők” valamelyik nagy kereskedelmi csatornán, ahol évről évre meg lehet nézni, hogy Kevin szerepében Macaulay Culkin hogyan is küzd meg a család otthonába betörő alakokkal és hajt rajtuk végre különböző csínytevéseket – írja a Mandiner cikkében.

A filmet a nagy kereskedelmi csatornák is rendre leadják, leginkább karácsonykor, az utóbbi években pedig már a közvélemény is annyira rákapott a trendre, hogy szabályosan követelik, hogy a tévé leadja.

A lap megkérdezte a TV2 ajtóosztályát, hogy tervezik az idei karácsonyi programot. A csatorna a kérdésre válaszolva kiemelte, hogy:

a Reszkessetek, betörők! trilógia 24-25-26-án kerül adásba a főcsatornán, 21 órás kezdettel.

Válaszukban kitértek arra is, hogy több országos tévépremierrel is készülnek a nézőknek: leadják többek között a „Karácsonyi csibészek” című filmet, valamint látható lesz „West Side Story”, továbbá a „King's Man: A kezdetek” is.