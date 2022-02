A segélyszervezet csütörtökön azt közölte, hogy a nap folyamán tartós élelmiszereket, konzerveket, bébiételeket, ivóvizet, alapvető higiéniai termékeket és téli ruházatot csoportosítottak át a dunántúli logisztikai központjukból a mátészalkai raktárbázisukba.

Emellett felmérték a térségben lévő szociális és oktatási intézményeik menekülteket befogadó kapacitását, és készültségbe helyeztek egy speciális egészségügyi mentőcsapatot.

A segélyszervezet a tájékoztatás szerint kapcsolatba lépett ukrán partnereivel, hogy segíteni tudjon a kritikus körülmények között élő embereknek. Felvették a kapcsolatot a Baptista Világszövetség washingtoni irodájával és az ukrán baptista vezetőkkel is tárgyalnak az együttműködésről.

A Baptista Szeretetszolgálat emellett 3,5 millió forint gyorssegélyt juttat el kárpátaljai partnereihez és adománygyűjtést hirdet a háború miatt kritikus helyzetbe került emberek megsegítésére - írták.

Az 1355-ös baptista adományvonalon hívásonként 300 forinttal lehet támogatni az ukrajnai háború érintettjeit. Banki átutalással az UniCredit Bank 10918001-55555555-55555555-os folyószámláján, a közlemény rovatban az "Ukrajna" szót feltüntetve várják a felajánlásokat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Borítókép: illusztráció