Befutott a WhatsApp natív windowsos alkalmazása, hamarosan a macOS-re írt verzió is kész lesz - számolt be róla az Origo.

A WhatsApp eddig is támogatta az üzenetküldő asztali gépen való használatát: ehhez egy közelben lévő mobil kellett, majd a böngészős WhatsApp Web vagy a webalapú WhatsApp app volt alkalmazható a PC-n.

Most viszont megérkezett a windowsos, natív alkalmazás, amelyhez már nem kell webes háttér.

Kinézetre nincs sok különbség, de az új app jobban működik, kevesebb erőforrást használ és gyorsabb is. Még offline mobil mellett is üzemel, bármilyen furcsa ezt újításként említeni 2022-ben...

Fejlesztés alatt áll a macOS-re írt natív app is, az jelenleg zárt béta formájában van tesztelve. Univerzális appként Apple chipes Maceken is fut majd, és sokkal gyorsabb az új verzió minden eddiginél. Apptól függetlenül viszont továbbra is hozzá kell kapcsolni a mobilszámhoz kötött okostelefonhoz a szoftvert. Offline mobilnál négy kapcsolt eszköz használható, de ha a mobil offline marad, 14 nap után minden kilép.