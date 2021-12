– Hiszek abban, hogy a védőoltásoknak, így a harmadiknak is van létjogosultsága – fogalmazott Berkesi Viktor, aki a harmadik Pfizer-vakcinát kapta meg. – Sajnos volt olyan ismerősöm, aki a koronavírus szövődményeiben hunyt el, pedig alig múlt ötvenéves. Igaz, hogy krónikus betegségei is voltak, de akik ilyen betegségekben szenvednek, azoknak még fontosabb, hogy felvegyék a védőoltást, hiszen ők vannak a legnagyobb veszélyben. Az akcióhetet jó ötletnek tartom, csak lehetne több oltópont Miskolcon és a megyében is, hogy ne alakuljon ki tumultus. A több mint egyórás várakozás után már kezdtem egy kicsit türelmetlen lenni, de bent már gördülékenyen ment minden, a személyzet is nagyon kedves és figyelmes volt – sorolta Berkesi Viktor, aki Miskolcon lakik.