Az ismert miskolci ceremóniamester, Lehoczki Éva sokat köszönhet annak, hogy a kétezres évek elején több szépségversenyen is elindult, és jól szerepelt. A színpadon hasznos képességekre és kiterjedt kapcsolatrendszerre tett szert. Rögtön az első alkalommal, 2002-ben a Miss Universe Hungary Északkelet-Magyarország Szépe versenyen Egerben I. helyezett lett. Ezt követő években második és harmadik lett további megmérettetéseken. 2006-ban pedig a Miss Alpok Adria megyei döntőjét ismét megnyerte Miskolcon.

Sikeressége titkáról faggattuk, ami talán a Tündérszépek versenyén elinduló lányok számára is jó példa lehet.

A mosoly megszépít

– A legelső szépségkirálynő-választásra, Egerbe az akkori párom nevezett be. Mivel nagyon jól éreztem magam, később is szerettem volna kipróbálni magam más szépségversenyeken – idézte fel Lehoczki Éva ceremóniamester, konferanszié. – Ahogy minden lány várja, hogy menyasszony legyen, ilyenkor is katartikus élmény volt, amikor a koronát a fejemre tették. A sikert valószínűleg annak köszönhetem, hogy élveztem az egészet, ami látszott rajtam. A Miss Universe Hungary versenyen egyébként főként egzotikus szépségeket kerestek. A döntők előtt felkészítőtáborban vettünk részt, aztán Budapestre utaztunk. Itt már azt is felmérték, hogy ki lenne rá alkalmas, hogy külföldön képviselje Magyarországot. A nemzetközi versenyeken a karitatív tevékenységet, illetve a nemes célokért való küzdelmet külön értékelték.

Néhány hasznos tippet is kaptak a felkészüléshez a versenyzők.

– Szerintem nagyon fontos, hogy a jelentkező amellett, hogy legyen szép, előzetesen kipróbálja magát a színpadon, és fejlessze a kommunikációs készségét. Én például anno bejelentkeztem egy divatstúdióba, hogy megtanuljam a színpadi mozgást, pózokat, mimikát és azt, hogy hogyan kell kamerák előtt megjelenni. Nem olyan könnyű például sokáig magas sarkúban állni és járni. Több viseletben: utcai, alkalmi és fürdőruhában is meg kellett mutatni magunkat a színpadon. Utóbbi külön kihívás volt a sok kíváncsi szempár előtt, ráadásul általában fürdőruhában beszéltetik a lányokat. Pluszerőt, -önbizalmat jelent később is, hogyha a közönség előtt jól szerepel valaki. Lényeges, hogy a versenyző önmagát adja a fotókon is. Ne akarja másnak mutatni magát, mint aki, hiszen az élő fordulókon úgyis kiderül, hogy valójában milyen karakter. Ettől függetlenül a pozitív életfelfogás és a sok mosolygás már félsiker, mert az visszatükröződik – tanácsolta a volt szépségkirálynő.

A természetesség a trend

A régi idők versenyeit még a személyesség jellemezte. Ma a modern technika dominál.

– Közel húsz év alatt sokat változott a világ, és az új trendekhez alkalmazkodott a szépségversenyek keretrendszere is. Régen nem lehetett az indulókon tetoválás és plasztikai beavatkozás. Manapság annyira fejletté vált a sebészet, hogy ezt képtelenség kiszűrni. A stylist mint foglalkozás is csak később lett széles körben ismert. Az is különbség, hogy ma már az ilyen versenyek egy részét online szervezik. A digitális technika rengeteget fejlődött, és a fénykép- és kamerafelvételek képesek teljesen átalakítani az összképet. A közönségszavazásnál az is nagy szerepet játszik, hogy kinek mennyi ismerőse van a közösségi médiában. Amikor én indultam, a személyes kisugárzás minden fordulóban sokat nyomott a latba. Ugyanakkor ma is inkább a természetességet díjazzák, és az összhatást figyelik meg. Viszont nincs olyan kifejezett szépségideál, mint korábban. Például akár egy alacsonyabb hölgy is nyerhet – hangsúlyozta a ceremóniamester.

Kapcsolatépítésre is jó

A királynői cím hozadékairól is mesélt beszélgetőtársunk.

– A részvétel megerősített a nőiességemben, hiszen gyönyörű ruhákat vehettem fel. Szépen kisminkeltek, és frizurát készítettek nekem. Hasznos volt, hogy amatőrként is nevezhettem a versenyre, és találkozhattam olyanokkal, akik már profik. Nekem eredetileg egyébként a kapcsolatépítés volt a legfontosabb, és a mai napig hasznosítom az így megszerzett ismeretségeimet. Rengeteg barátságom szövődött a többi lánnyal. A zsűritagok nagy része cégvezető, akiknek azóta is járok konferálni a rendezvényeire. A szépségkirálynők egy évig birtokolhatták a címüket, ami a példaadásról szólt. Sok ajándékot kaptam abban az időszakban, és számos médiamegjelenésre nyílt lehetőségem. A sport pedig már a felkészülés során az életem részévé vált, hiszen több sportágban is kipróbáltam magam. Pár éve hivatalosan a Spinracing teremkerékpározásba és a Hot Iron súlyzózásba vetettem bele magam komolyabban. Egy ideje magam is edzéseket vezetek, és hamarosan megnyílik a saját fitneszstúdióm Miskolcon. Az öltözködési stílusom is fokozatosan nőiesen sportossá vált, és már nem érzek kényszert arra, hogy alkalmazkodjak a divathoz. Azt hordom, amiben jól érzem magam, és önmagam tudok lenni – foglalta össze Lehoczki Éva.

Aki szintén szívesen kipróbálná magát a kamera előtt, az a tunderszepek.hu oldalon jelentkezhet.

(A borítóképen: Lehoczki Éva Egerben, amikor szépségkirálynővé koronázták)