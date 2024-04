A közösségi élet is pezsgő Mályiban, tavaly 90 rendezvényt és programot szervezett az önkormányzat.

– Rengeteg pályázatunk ért célba az elmúlt öt évben, a megvalósítások többsége pedig az elmúlt időszakban történt meg – mondta Viszokai István, Mályi polgármestere. – Összességben elmondható, hogy az intézményrendszerünk rendben van, szinte kivétel nélkül mindet sikerült felújítani. A korszerűsítéseknek köszönhetően ezen épületek energiatakarékosan üzemelnek. Ennek köszönhetően az elmúlt időszak rezsiemelkedését sikerült „kivédenünk". Egyedül a ravatalozó és temető rendbe tétele van még hátra, de ez is szerepel a rövid távú tervekben, ennek első lépése, hogy hamarosan egy urnafalat fogunk átadni.

A település vezetője örömmel számolt be arról, hogy Mályiban egyre többen laknak, ám ez újabb feladatokat jelent az önkormányzatnak:

– „Mókuskerékben" vagyunk, hiszen olyan mértékben nőtt a lakosságszámunk az elmúlt években, hogy nehéz lépést tartanunk vele. Csak egy példa: az iskolások létszáma pár év alatt 160-ról 268-ra emelkedett. Ez nagyobb kapacitású konyhát és étkezőt igényel. Az óvodai férőhelyek számát is bővíteni kell. Jelenleg maximális létszámmal működünk, 168 kisgyermek jár az intézményünkbe. A két csoportos új óvoda tervei készen vannak, várva a pályázati kiírásra.

A meglévő 50 fős bölcsőde mellett a közeljövőben, pályázat útján elnyert 2 csoportos bölcsődét építünk. A kivitelezéskor elsődleges szempont, hogy ne zavarjuk a szomszédságban lévő bölcsődei foglalkozásokat, a kicsik megszokott életritmusát.

Az oktatási az egészségügyi intézményeink korszerűek, a mai kor igényeinek megfelelőek, a bennük dolgozó szakemberek pedig kiemelkedő munkát végeznek.

Viszokai István kiemelte: – A közelmúltban átadtuk a termelői piacot, ami nagy népszerűségnek örvend. Ami nagyon hiányzik és igény is lenne rá, az egy több funkciós sportcsarnok, ami közösségi házként is funkcionálna. Most a rendezvényeink nagyon időjárásfüggőek és szezonálisak, hiszen a nagyobbakat vagy kültéren tudjuk megrendezni vagy az iskola aulájában, ami az akusztikája miatt nem ideális helyszín. A másik fontos dolog, amiben mindig előre kell lépnünk az úthálózat fejlesztése, amely nálunk három részből áll: a lakóövezeti, az üdülőövezeti, illetve a zártkerti utak karbantartása, felújítása. Ezekben megpróbálunk egyensúlyt tartani, azonos arányban fejleszteni, de az is befolyásoló tényező lehet, hogy például egy 300 millió forintos elnyert támogatásból kizárólag a zártkerti részt lehetett fejleszteni. Ezen felül a csapadékvíz-elvezetés is folyamatos korszerűsítést igényel.

A polgármester kifejtette: – A civil szervezetekkel, az egyházakkal kiváló kapcsolatot alakítottunk ki és a közösségi élet pezsgő a településen. Tavaly kilencven rendezvényt valósítottunk meg – ahol minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő programot – köszönhetően az immár önkormányzati üzemeltetésben működő RádióM Mályi Plázs beindításának is. Kicsit tartottunk tőle, de nagyon jól „vizsgázott". Mindig is kerestük azt a lehetőséget, hogy Mályit mivel tudnánk népszerűvé tenni. Ez egyértelműen a Mályi-tó, ami kiugrási lehetőséget jelenthet. Hozzáteszem, hogy minden beruházás újabbat generál, mert mihelyt megnyílt és népszerű lett a strand a hozzá tartozó infrastruktúrát – parkolókat, utakat – fejleszteni kellett. A tóparton a régi buszmegállókat újak váltják fel. A strandon Vízi színpad fog épülni. Szezon után, ősszel kezdődnek a munkálatok. Felvettük a kapcsolatot a Miskolci Nemzeti Színházzal is. Remélem, lesz alkalmunk megcsodálni a társulat méltán nagy népszerűségnek örvendő színészeinek játékát a világot jelentő deszkákon, Mályiban.

A szolgáltatások bővítéséhez kapcsolódóan vettünk egy 56 személyes dízelüzemű kisvonatot, ami a Mályi'ngo nevet kapta. Több szempont is indokolttá tette a beszerzést. A helyi rendezvényeken, hétvégeken rendszeres helyi járatként - a tóra és a termelői piacra- fog közlekedni a kisvonat. Nem utolsósorban bérlési lehetőséget is biztosítunk.

Mályi új szerzeménye a Mályi’nGo nevet kapta

Elektromos rollerek telepítése is tervbe van véve. Ezekkel a beruházásokkal a helyi lakosok kényelmét szeretnénk szolgálni, hiszen Mályi már nagy területen fekszik, és nem jut el mindenhova a Volán-járat.

Régi vágyunk egy „településközpont" kialakítása, mely a polgármesteri hivatal előtt fog megvalósulni, „Mályi a Tavak Kapuja" fantázia néven. Bízunk benne, hogy ez a park lesz – a tó mellett – Mályi egyik fővédjegye. A park különlegessége, hogy számos látványelemet tartalmaz. A közigazgatási területünkön lévő 3 tó kicsinyített mása adja meg a park különlegességét és a csak Mályira jellemző egyedi mivoltát. Ez a projekt célegyenesben van, a munkálatok hamarosan kezdődnek és várhatóan az őszi időszak kezdetéig véget fognak érni. Mályi abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindig van területe fejleszteni, és mindig van, ahol lehet és kell is előre lépni. Amit mindenképpen ki szeretnék emelni, hogy a képviselő-testülettel közös úton haladva számos pozitív eredményt értünk el, melyek a lakosság igényeit figyelembe véve hozzájárultak Mályi fejlődéséhez – zárta gondolatait Viszokai István.